Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic. Motivele pentru care alegem să fim în relații (VIDEO)

Alina Bădic și invitații săi din ediția specială de sâmbătă seară a emisiunii „360 de grade”, Dragoș Bogdan și Monica Tatoiu, au vorbit despre motivele pentru care oamenii aleg să fie în relații.

Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic, despre motivele pentru care alegem să fim în relații

„Unele femei vor să facă un copil. Am avut foarte multe prietene singure, vreau să fac un copil, trebuie să fie bărbatul frumos… nu! Copilul, când îl faci, trebuie să fie o scânteie de Dumnezeu (…). Au nevoie de o securitate financiară unele persoane. Am prietene prin America, care spun trebuie să fie intelectual, trebuie să nu fie țărănoi. Problema este de ce îți dorești asta – și următoarea întrebare, pot să dai și tu ceea ce ceri?”, a spus Monica Tatoiu.

Dragoș Bogdan a amintit că există și alte criterii decât cele fizice când oamenii își aleg partenerul.

„Am văzut și alte criterii, altruist, comunicativ, să fie deschis, să îi placă viața. Vă spun că am văzut și alte criterii, în fine. Ideea este de fapt și de drept cât îmi permit să fiu într-o relație, cât îmi permit să am aceste persoane lângă mine, cât îmi permit să am un partener și cât îmi permit să ajung la acel sine interior al meu care, de fapt și de drept, îmi dă valoare de fericire și de bucurie de viață. Harta și busola vieții sunt, de fapt și de drept, în interiorul nostru, le-am moștenit, vin din familie, dar de mine depind deciziile pe care le iau în viață”, a explicat el.

