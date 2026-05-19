Întâlnire în secret și o decizie controversată în Justiție. Magistrații continuă să primească diurnă de 2% pe zi, deși legea prevede altceva

Ana Maria
19 mai 2026, 08:58
Judecătoarea Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Conclav la vârful Justiției! O întâlnire discretă, care nu apare în comunicările oficiale ale instituțiilor implicate, ar fi avut loc pe 12 mai 2026 între trei dintre cei mai importanți reprezentanți ai sistemului judiciar din România. Potrivit G4Media, la discuții ar fi participat președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Liviu Odagiu, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, și procurorul general al României, Cristina Chiriac.

Miza întâlnirii ar fi fost una cu impact direct asupra veniturilor magistraților delegați sau detașați, și anume, aplicarea prevederilor Legii 141/2025, act normativ prin care Guvernul Bolojan a plafonat, pentru anul 2026, diurnele personalului plătit din fonduri publice la 23 de lei pe zi.

În urma discuțiilor, concluzia ar fi fost că această limitare nu se aplică judecătorilor și procurorilor aflați în delegare sau detașare.

Conclav la vârful Justiției. De ce nu s-ar aplica plafonarea diurnelor pentru magistrați

Potrivit minutei rezultate în urma întâlnirii, interpretarea adoptată de cei trei lideri ai Justiției a fost că prevederile OUG 27/2006 au prioritate în fața Legii 141/2025.

Actul normativ din 2006 stabilește că magistrații delegați sau detașați beneficiază de o diurnă zilnică echivalentă cu 2% din salariul brut, un mecanism care poate duce la creșteri consistente ale veniturilor lunare, estimate la aproximativ 40%.

În schimb, Legea 141/2025 stabilește că, strict pentru anul 2026, diurnele întregului personal plătit din fonduri publice sunt plafonate la 23 de lei pe zi. Interpretarea adoptată a fost că ordonanța din 2006 reprezintă o lege specială, aplicabilă cu prioritate, în timp ce legea adoptată anul trecut ar avea caracter general.

Există și alte interpretări juridice?

Surse din sistemul judiciar citate de G4Media contestă această concluzie și susțin că interpretarea este discutabilă. Potrivit acestora, există și principiul juridic potrivit căruia o lege mai nouă poate prevala asupra unei reglementări anterioare.

Mai mult, un alt punct de vedere invocat este că Legea 141/2025, fiind limitată exclusiv la anul 2026, ar putea fi considerată ea însăși o lege specială, ceea ce ar schimba complet interpretarea juridică.

Magistrații consultați au cerut anonimat, invocând teama unor eventuale consecințe din partea instituțiilor de control din sistem.

Cum a fost oficializată decizia

La doar două zile după această întâlnire, pe 14 mai 2026, președintele CSM, Liviu Odagiu, a emis o decizie prin care a oficializat această interpretare.

Astfel, judecătorii și procurorii delegați sau detașați vor continua să primească diurna calculată potrivit formulei de 2% din salariul brut și în cursul acestui an. Criticii modului în care a fost luată această hotărâre susțin, însă, că nu a existat o dezbatere instituțională transparentă și nici posibilitatea ca argumentele juridice contrare să fie analizate într-un cadru oficial.

Subiectul riscă să provoace noi controverse, în contextul în care plafonarea cheltuielilor bugetare a fost una dintre măsurile-cheie asumate de guvern în programul de reformă fiscal-bugetară.

