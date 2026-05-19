Alertă la granița NATO, după ce și Belarus au anunțat că vor organiza comune cu armament nuclear. Ucraina ia măsuri de precauție întărind apărarea în zonă.

Rusia și Belarus au organizat exerciţii militare comune pentru a exersa utilizarea . Anunțul care a pus în alertă , a fost făcut de Ministerul Apărării din Belarus, potrivit France24. Încă de anul trecut, Moscova a detașat rachete hipersonice cu capacitate nucleară în Belarus. În 2024, cele două state au ajuns la un acord prin care Moscova a plasat țara vecină sub umbrela sa nucleară.

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Apărării de la Minsk, exercițiile comune cu arme nucleare au fost programate luni, 18 mai. Acestea sunt de natură să sporească tensiunile cu Alianța Nord-Atlantică.

„În timpul exerciţiului, se preconizează exersarea aspectelor legate de livrarea muniţiei nucleare şi pregătirea utilizării acesteia în cooperare cu partea rusă”, a transmis Ministerul Apărării din Belarus.

Oficialii din Belarus au ținut să precizeze că exercițiile programate nu sunt îndreptate împotriva ţărilor terţe şi nu reprezintă o ameninţare la adresa securităţii din regiune.

Exerciții cu forțe aeriene și rachete

La aceste eerciții militare comune vor participa forţele aeriene şi de rachete din cele două state, a precizat Ministerul Apărării din Belarus. Chiar dacă oficialii de la Minsk dau asigurări că nu există o amenințare, statele vecine sunt în alertă

Săptămâna trecută, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ordonat trupelor să întărească frontiera cu Belarus în nord. El a motivat această decizie spunând că Moscova pregăteşte o nouă ofensivă, asupra Ucrainei, din această direcție. Totodată, a afirmat că Rusia, care a folosit Belarusul ca bază de lansare a invaziei din 2022, intenționează să atragă fosta republică sovietică şi mai adânc în război.

Moscova a respins acuzaţiile lui Zelenski, pe care le-a calificat drept „o încercare de incitare suplimentară”.

Pe de altă parte, Belarus este condusă de peste 30 de ani de Alexander Lukashenko, un aliat apropiat al lui Vladimir Putin. Dictatorul de la Minsk depinde economic și militar de Moscova, drept care nu poate refuza prea multe cereri ale aliatului său.