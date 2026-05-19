Federația Română de Fotbal nu a licențiat trei echipe

Federația Română de Fotbal a anunțat că trei echipe, Unirea Slobozia, FC Bihor şi Steaua, nu au primit licenţa care să le permită să evolueze în sezonul 2026-2027 în Superliga.
Administraţia de licenţierea din cadrul FRF a anunțat care sunt echipele ce au primit licența care le permite să joace în viitorul sezon competițional din Superliga. Conform anunțului venit de la Federaţia Română de Fotbal au primit drept de joc o serie de cluburi care îndeplinesc cerințele regulamentare:
Aceste grupări fotbalistice au primit licența pentru a participa la Campionatul Naţional Liga I, sezonul 2026-2027. Comisia de licențiere a stabilit că grupările fotbalistice au îndeplini cerinţelor stabilite prin Regulamentul naţional de licenţiere a cluburilor şi de sustenabilitate financiară, ediţia 2025.
„Referitor la procesul de licenţiere în cazul cluburilor solicitante de licenţă de participare la Campionatul Naţional Liga I, pentru sezonul 2026-2027, Administraţia de licenţiere face următoarele precizări: Comisia pentru acordarea licenţei cluburilor a pronunţat hotărârile în data de 7 mai 2026. Conform RNCL&SF, ediţia 2025, cluburile au putut face apel până la data de 11 mai 2026. Comisia de Apel a pronunţat hotărârile în data de 18 mai 2026”, a transmis FRF.
Marţi 19 mai, cu începere de la ora 12:00, la sediul deținut de Federația Română de Fotbal este programată tragerea la sorți pentru ordinea disputării jocurilor de baraj pentru menţinerea/promovarea în Superliga.
În aceste meciuri se vor confrunta echipele FC Voluntari – FC Hermannstadt, respectiv Chindia Târgovişte – Farul Constanţa.
Jocurile de baraj se vor disputa în două etape, pe 23 şi pe 31 mai. FRF a precizat că programul nu este bătut în cuie și ar putea suferi modificări în funcţie de opţiunile deţinătorilor de drepturi.