Federația Română de Fotbal a anunțat că trei echipe, Unirea Slobozia, FC Bihor şi , nu au primit licenţa care să le permită să evolueze în sezonul 2026-2027 în .

Federația Română de Fotbal nu a licențiat trei echipe

Administraţia de licenţierea din cadrul a anunțat care sunt echipele ce au primit licența care le permite să joace în viitorul sezon competițional din Superliga. Conform anunțului venit de la Federaţia Română de Fotbal au primit drept de joc o serie de care îndeplinesc cerințele regulamentare:

Asociaţia Club Sportiv FC Corvinul Hunedoara 1921;

Asociaţia Club Sportiv Sepsi OSK din Sfântu Gheorghe;

Asociaţia Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeş;

Asociaţia Clubul Sportiv Petrolul 52;

Asociaţia Clubul Sportiv Suporter Club Oţelul Galaţi;

Asociaţia Fotbal Club Botoşani;

Asociaţia Fotbal Club Chindia Târgovişte;

Asociaţia Fotbal Club Hermannstadt;

Asociaţia Fotbal Club UTA Arad;

Asociaţia Futball Klub Csikszereda;

Asociaţia Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj;

FCV Farul Constanţa SA;

Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA;

Fotbal Club Metaloglobus Bucureşti SA;

Fotbal Club Rapid 1923 SA;

Fotbal Club Voluntari SA;

SC Dinamo 1948 SA;

SC Fotbal Club FCSB SA;

U Craiova 1948 Club Sportiv SA.

Aceste grupări fotbalistice au primit licența pentru a participa la Campionatul Naţional Liga I, sezonul 2026-2027. Comisia de licențiere a stabilit că grupările fotbalistice au îndeplini cerinţelor stabilite prin Regulamentul naţional de licenţiere a cluburilor şi de sustenabilitate financiară, ediţia 2025.

„Referitor la procesul de licenţiere în cazul cluburilor solicitante de licenţă de participare la Campionatul Naţional Liga I, pentru sezonul 2026-2027, Administraţia de licenţiere face următoarele precizări: Comisia pentru acordarea licenţei cluburilor a pronunţat hotărârile în data de 7 mai 2026. Conform RNCL&SF, ediţia 2025, cluburile au putut face apel până la data de 11 mai 2026. Comisia de Apel a pronunţat hotărârile în data de 18 mai 2026”, a transmis FRF.

Barajul pentru promovare în Superliga

Marţi 19 mai, cu începere de la ora 12:00, la sediul deținut de Federația Română de Fotbal este programată tragerea la sorți pentru ordinea disputării jocurilor de baraj pentru menţinerea/promovarea în Superliga.

În aceste meciuri se vor confrunta echipele FC Voluntari – FC Hermannstadt, respectiv Chindia Târgovişte – Farul Constanţa.

Jocurile de baraj se vor disputa în două etape, pe 23 şi pe 31 mai. FRF a precizat că programul nu este bătut în cuie și ar putea suferi modificări în funcţie de opţiunile deţinătorilor de drepturi.