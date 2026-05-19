(VIDEO) Preț astronomic pentru „Danaida”, lucrarea lui Brâncuși care a intrat în istoria mondială a artei

Flavia Codreanu
19 mai 2026, 08:50
sursă foto: X
„Danaida”, lucrarea lui Constantin Brâncuși, a fost vândută pentru o sumă record la o licitație organizate de casa Christie’s din New York. Sculptura a intrat astfel în clubul exclusivist al operelor de artă.

Cine a fost muza artistului pentru „Danaida”, lucrarea lui Brâncuși

Capul de bronz cu patină maro și foiță de aur a fost realizat de Brâncuși în anul 1913. Pentru a promova această vânzare istorică, organizatorii au folosit chiar și un clip cu celebra actriță Nicole Kidman.

Povestea operei își are originile în mitologia greacă, însă Brâncuși a folosit-o ca model pe Margit Pogany, tânăra artistă maghiară care i-a fost muză.

Suma uriașă de 107,6 milioane de dolari a spulberat vechiul record al sculptorului român, stabilit în anul 2018. Acest preț uriaș reprezintă a doua cea mai mare sumă plătită vreodată în lume pentru o sculptură, primul loc fiind ocupat de o operă a lui Alberto Giacometti.

Ce alte cifre spectaculoase s-au înregistrat la această licitație

Licitația din New York a adus recorduri impresionante și pentru alți artiști uriași ai lumii. Tabloul „Number 7A, 1948” realizat de Jackson Pollock a fost vândut cu suma astronomică de 181,2 milioane de dolari.

Această pânză uriașă a devenit a patra cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată la o licitație publică.

În cadrul aceluiași eveniment de top, colecționarii au plătit sume colosale și pentru alte piese celebre. O pictură semnată de Mark Rothko a fost adjudecată pentru 98,4 milioane de dolari, stabilind un nou prag istoric pentru artistul american.

Cine a mai completat lista recordurilor la New York

Nici artistul catalan Joan Miró nu s-a lăsat mai prejos în cadrul evenimentului din America. Opera sa, „Portrait de Madame K.”, a fost cumpărată cu 53,5 milioane de dolari, depășind cu mult succes recordul său anterior care data încă din anul 2012.

Toate aceste vânzări uriașe arată un interes masiv al marilor colecționari pentru arta modernă de cea mai înaltă calitate. Evenimentul de la casa Christie’s va rămâne cu siguranță în istorie datorită acestor cifre greu de egalat.

