Prognoza meteo, 19 mai. Temperaturile urcă până la 26 de grade, dar vremea se schimbă radical de miercuri

Prognoza meteo, 19 mai. Temperaturile urcă până la 26 de grade, dar vremea se schimbă radical de miercuri

Ana Beatrice
19 mai 2026, 07:19
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. Unde lovește valul de instabilitate anunțat de ANM
  2. Ce vreme îi așteaptă pe bucureșteni în următoarele zile
  3. Cum va arăta vremea la finalul lunii mai în România

Prima parte a săptămânii vine cu vreme plăcută și temperaturi normale pentru această perioadă. De miercuri, meteorologii ANM anunță o schimbare bruscă a condițiilor meteo. Sunt așteptate ploi abundente, furtuni cu fulgere și, pe alocuri, grindină.

Unde lovește valul de instabilitate anunțat de ANM

Vremea se menține în general plăcută la începutul săptămânii. Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor apărea doar izolat, mai ales la munte și în regiunile din nord, centru și est. Temperaturile vor continua să crească în următoarele zile. În sud și sud-est se vor înregistra maxime de până la 26 de grade, în timp ce diminețile vor rămâne răcoroase, cu minime de doar 3 grade în depresiunile intramontane.

Meteorologii anunță însă o schimbare importantă începând de miercuri, când instabilitatea atmosferică va cuprinde mai multe regiuni. Sunt așteptate averse torențiale și furtuni electrice în zona Carpaților Orientali și Meridionali, local în centrul și sud-estul țării, dar și izolat în restul teritoriului. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 15–20 l/mp, iar condițiile vor favoriza apariția grindinei.

Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea regiunilor din țară. În timpul ploilor, sunt așteptate intensificări temporare ale vântului, mai ales în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, unde rafalele pot atinge 40–50 km/h. La munte, în special la altitudini mari din Carpații Orientali și Meridionali, viteza vântului poate depăși 65 km/h.

Ce vreme îi așteaptă pe bucureșteni în următoarele zile

Bucureștenii vor avea parte de zile cu temperaturi plăcute și valori apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, iar pe timpul nopții își pot face apariția ploi scurte și trecătoare. Maximele nu vor depăși 24 de grade, în timp ce diminețile și nopțile vor rămâne răcoroase, cu temperaturi de 12–13 grade.

La nivelul întregii țări, meteorologii anunță o perioadă cu vreme relativ echilibrată până pe 25 mai. Totuși, estul României va avea parte de mai multe episoade de instabilitate atmosferică și precipitații, în timp ce regiunile din vest, nord-vest și sud-vest vor fi ocolite de ploi în mare parte din interval.

Cum va arăta vremea la finalul lunii mai în România

Finalul lunii mai nu aduce schimbări importante în ceea ce privește temperaturile. Valorile termice vor rămâne apropiate de cele normale pentru această perioadă, însă ploile vor continua să apară mai ales în sud și sud-est. În același timp, regiunile din vest și nord-vest ar putea traversa o perioadă mai secetoasă, cu un deficit de precipitații.

