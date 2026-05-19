Externe » Ebola face ravagii în Congo! Au fost raportate peste 118 decese și sute de cazuri suspecte

Ebola face ravagii în Congo! Au fost raportate peste 118 decese și sute de cazuri suspecte

Ana Beatrice
19 mai 2026, 08:49
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Virusul se răspândește rapid în tot mai multe regiuni
  2. SUA intră în alertă după apariția cazurilor de Ebola
Ebola face din nou ravagii în Republica Democrată Congo. Cel puțin 118 oameni și-au pierdut viața, iar autoritățile au raportat peste 390 de cazuri suspecte. Potrivit BBC, situația provoacă îngrijorare.

Virusul se răspândește rapid în tot mai multe regiuni

Situația devine tot mai alarmantă în Republica Democrată Congo. Autoritățile anunță apariția unor noi cazuri de Ebola în tot mai multe regiuni ale țării. Oficialii congolezi susțin că virusul s-a răspândit inclusiv în Nyakunde, provincia Ituri, și Butembo din Kivu de Nord. Cazuri au fost raportate și în orașul Goma, ceea ce amplifică temerile privind extinderea rapidă a focarului.

Între timp, și Uganda a confirmat două cazuri de infectare și un deces. Informațiile au fost transmise de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC). Totodată, Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul provocat de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola drept urgență internațională.

Autoritățile din Congo încearcă să calmeze populația și susțin că echipele medicale lucrează intens pentru identificarea și investigarea cazurilor suspecte. Cu toate acestea, îngrijorarea continuă să crească. Mai ales după ce un medic american aflat în RD Congo a fost confirmat pozitiv cu Ebola. Grupul misionar medical Serge a transmis că este vorba despre doctorul Peter Stafford, care urmează să fie transportat în Germania pentru tratament.

SUA intră în alertă după apariția cazurilor de Ebola

Temerile legate de extinderea focarului de Ebola au determinat autoritățile americane să ia măsuri urgente. Potrivit CBS News, cel puțin șase cetățeni americani ar fi fost expuși virusului în timpul focarului din Republica Democrată Congo. CDC a confirmat că sprijină evacuarea „în siguranță” a unui număr redus de americani afectați direct. Instituția nu a precizat însă câte persoane sunt implicate.

Conform unor surse citate de presa americană, guvernul SUA încearcă să organizeze transportul americanilor expuși către o zonă sigură de carantină. Site-ul de știri medicale STAT susține că grupul ar putea fi transferat la o bază militară americană din Germania. Până în acest moment, informația nu a fost confirmată oficial.

În paralel, autoritățile sanitare din SUA au anunțat noi măsuri pentru prevenirea răspândirii bolii pe teritoriul american. CDC a transmis că riscul pentru populația din Statele Unite rămâne relativ scăzut. Cu toate acestea, călătorii veniți din zonele afectate vor fi monitorizați atent. Persoanele fără pașaport american care au fost în Uganda, RD Congo sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile ar putea avea restricții de intrare în SUA.

Autoritățile americane spun că vor colabora cu companiile aeriene și spitalele pentru urmărirea contacților, extinderea capacității de testare și pregătirea sistemului medical. Totodată, Statele Unite au emis o avertizare de călătorie de nivel patru pentru Republica Democrată Congo, cel mai sever nivel de alertă, recomandând evitarea deplasărilor în această țară.
