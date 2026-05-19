Ebola face din nou ravagii în Republica Democrată Congo. Cel puțin 118 oameni și-au pierdut viața, iar autoritățile au raportat peste 390 de cazuri suspecte. Potrivit , situația provoacă îngrijorare.

Virusul se răspândește rapid în tot mai multe regiuni

Situația devine tot mai alarmantă în Republica Democrată Congo. Autoritățile anunță apariția unor noi cazuri de Ebola în tot mai multe regiuni ale țării. Oficialii congolezi susțin că virusul s-a răspândit inclusiv în Nyakunde, provincia Ituri, și Butembo din Kivu de Nord. Cazuri au fost raportate și în orașul Goma, ceea ce amplifică temerile privind extinderea rapidă a focarului.

Între timp, și a confirmat două cazuri de infectare și un deces. Informațiile au fost transmise de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC). Totodată, Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul provocat de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola drept urgență internațională.

Autoritățile din Congo încearcă să calmeze populația și susțin că echipele medicale lucrează intens pentru identificarea și investigarea cazurilor suspecte. Cu toate acestea, îngrijorarea continuă să crească. Mai ales după ce un medic american aflat în RD Congo a fost confirmat pozitiv cu Ebola. Grupul misionar medical Serge a transmis că este vorba despre doctorul Peter Stafford, care urmează să fie transportat în Germania pentru tratament.

SUA intră în alertă după apariția cazurilor de Ebola

Temerile legate de extinderea focarului de Ebola au determinat autoritățile americane . Potrivit , cel puțin șase cetățeni americani ar fi fost expuși virusului în timpul focarului din Republica Democrată Congo. CDC a confirmat că sprijină evacuarea „în siguranță” a unui număr redus de americani afectați direct. Instituția nu a precizat însă câte persoane sunt implicate.