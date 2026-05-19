Anchetatorii cred că autorii atacului s-ar fi sinucis după tragedie. Doi , despre care se presupune că aveau 17 și 19 ani, au fost găsiți ulterior morți. Conform , aceștia ar fi recurs la împușcături auto-provocate.

Ce spun anchetatorii despre motivul atacului din San Dieg

Anchetatorii americani iau în calcul varianta unei crime motivate de ură. Potrivit autorităților, ancheta este tratată în această direcție până la apariția unor dovezi care să infirme ipoteza.

Atacul a avut loc la un centru islamic situat la aproximativ 15 kilometri nord de centrul orașului San Diego. Complexul este frecventat zilnic de comunitatea musulmană și găzduiește inclusiv o școală.

Cu peste 1,4 milioane de locuitori, San Diego este al doilea cel mai mare oraș din California, după Los Angeles și înaintea San Francisco. Orașul este situat la granița sudică a Statelor Unite cu Mexicul. San Diego este considerat unul dintre cele mai bune locuri de trai din America de Nord, datorită nivelului ridicat de siguranță și calității vieții.