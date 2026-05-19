Scene de groază în San Diego, după un atac armat asupra unui centru islamic, soldat cu mai multe victime. Potrivit poliției, trei bărbați adulți și-au pierdut viața, printre ei aflându-se și un agent de pază.
Anchetatorii cred că autorii atacului s-ar fi sinucis după tragedie. Doi adolescenți, despre care se presupune că aveau 17 și 19 ani, au fost găsiți ulterior morți. Conform PBS, aceștia ar fi recurs la împușcături auto-provocate.
Anchetatorii americani iau în calcul varianta unei crime motivate de ură. Potrivit autorităților, ancheta este tratată în această direcție până la apariția unor dovezi care să infirme ipoteza.
Atacul a avut loc la un centru islamic situat la aproximativ 15 kilometri nord de centrul orașului San Diego. Complexul este frecventat zilnic de comunitatea musulmană și găzduiește inclusiv o școală.
Cu peste 1,4 milioane de locuitori, San Diego este al doilea cel mai mare oraș din California, după Los Angeles și înaintea San Francisco. Orașul este situat la granița sudică a Statelor Unite cu Mexicul. San Diego este considerat unul dintre cele mai bune locuri de trai din America de Nord, datorită nivelului ridicat de siguranță și calității vieții.
Momente dramatice s-au petrecut în timpul intervenției forțelor de ordine după atacul de la centrul islamic. Mai mulți copii aflați în clădire au fost evacuați de urgență din zona pericolului.
La conferința de presă, șeful poliției din San Diego, Scott Wahl, a vorbit despre operațiunea de salvare. Oficialul s-a declarat impresionat de curajul agenților implicați în intervenție.
„Nu pot exprima recunoștința, disponibilitatea de a se expune pericolului”, a declarat acesta. Șeful poliției a mărturisit că imaginile cu micuții care ieșeau în fugă din clădire l-au marcat profund. „Ce m-a impresionat a fost să văd copiii ieșind în fugă, pur și simplu recunoscători că sunt în viață”, a spus Scott Wahl.
Liderii comunității musulmane din San Diego au reacționat cu durere și revoltă după tragedia care a lovit centrul islamic. Imamul Taha Hassane a declarat că întreaga comunitate este în stare de șoc și că un astfel de atac este greu de imaginat într-un loc destinat rugăciunii și păcii.
„„Nu am mai trăit niciodată o tragedie ca aceasta. Este extrem de revoltător să se atace un lăcaș de cult. Centrul nostru islamic este un lăcaș de cult. Oamenii vin la Centrul Islamic să se roage, să sărbătorească, să învețe; nu doar musulmani, ci oameni din toate categoriile sociale”, a transmis Taha Hassane.