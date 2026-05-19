Evaluarea națională a început pentru elevii de clasa a IV-a cu proba scrisă la limba română

Evaluarea națională a început pentru elevii de clasa a IV-a cu proba scrisă la limba română

Flavia Codreanu
19 mai 2026, 08:16
Sursa Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Evaluarea națională a început. Ce probe urmează în zilele următoare?
  2. Ce se întâmplă cu notele elevilor

Evaluarea națională a început marți pentru elevii de clasa a IV-a cu proba de limbă și comunicare la limba română.

Evaluarea națională a început. Ce probe urmează în zilele următoare?

Miercuri, copiii de clasa a IV-a vor  susține proba la matematică și științe ale naturii.

Joi este rândul elevilor din partea minorităților naționale, care vor da testul la limba maternă. Pentru rezolvarea fiecărui test, elevii au la dispoziție exact 60 de minute.

Săptămâna viitoare va veni rândul elevilor de clasa a VI-a să intre în sălile de examen.

Pe 26 mai ei vor susține proba la limba română, iar pe 27 mai vor da testul la matematică. Ultima probă, cea la limba maternă pentru minorități, este programată pe 28 mai.

Ce se întâmplă cu notele elevilor

Subiectele din teste sunt concepute pentru a evalua cunoștințele din școală și nivelul de alfabetizare funcțională.

Rezultatele obținute de copii nu vor fi afișate public și nu se trec în catalog. Notele pot fi puse în catalog doar dacă părinții cer acest lucru în scris.

Toate aceste rezultate sunt folosite pentru a-i informa pe părinți despre nivelul elevului. Pe baza lor, profesorii vor face planuri individualizate de învățare pentru a-i ajuta pe copii să progreseze.

