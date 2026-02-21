a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „ ”, predicțiile astrale pentru săptămâna 22 – 28 februarie. În cadrul emisiunii, ea a abordat și tema metafizicii chineze, pe care a descris-o ca fiind un sistem logic și rațional, asociat deciziilor corecte. Realizatoarea a vorbit despre influența locuinței asupra vieții noastre și despre modul în care vibrația casei ne poate afecta echilibrul.

Astrologul a adus în discuție dezechilibrele care pot apărea în locuințe și a evidențiat rolul oglinzilor, pe care le-a numit portaluri importante. Ea a subliniat că elementele din spațiul în care trăim ne pot influența echilibrul și direcția în viață. În acest context, invitatul ediției a fost Marius Ungureanu, consultant în metafizică chineză. Acesta a oferit explicații despre ce trebuie făcut pentru a avea un spațiu corect și armonios.

Ce spune Alina Bădic despre Berbec, Taur și Gemeni

Berbec

Pentru nativii Berbec, această pereche, să spunem, Saturn-Neptun, devine, într-un fel, un soi de magician. Deci, pentru dumneavoastră, magia acestor zile constă în faptul că puteți să faceți lucruri la care nici măcar nu v-ați gândit până acum. Puteți să rezolvați ceva de foarte mare anvergură. Există o zonă de evaluare, o zonă de lumină, o zonă de umbre și o zonă în care veți obține nota 10 săptămâna următoare. Pentru nativii Berbec, nota 10 se obține la capitolul iubire, la capitolul personal.

Taur

Nativii Taur pot fi fie penalizați, pot fi fie recompensați. Acum vor fi nativ Taur și nativ Taur. De exemplu, pot fi nativ Taur care au avut totul și nu vor mai avea nimic sau pot fi nativ Taur care n-au avut nimic și vor avea totul. Asta se referă la modul în care ați apreciat ceea ce aveți.

Gemeni

Pentru nativii Gemeni, zona de umbră, să spunem așa, este legată de faptul că acest Marte, care, spuneam, nu are ajutor, vă obligă să intrați în tot felul de acțiuni, în tot felul de activități pe care nu le puteți controla. Deci s-ar putea să vă doriți să faceți ceva și pur și simplu să nu se poată întâmpla acel lucru în timp util. Puteți să așteptați, pentru că, de multe ori, trebuie să respectăm acești timpi astrali. Deci, de multe ori, trebuie să așteptăm până ce un lucru intră pe făgașul lui de destin.

Cum arată horoscopul pentru Rac, Leu și Fecioară

Rac

Pentru nativii Rac, da, este momentul să vă gândiți foarte clar ce anume v-ați dori să începeți, unde vă doriți să mergeți. Să aveți acea primă respirație despre care am tot vorbit. Este foarte important să înțelegeți faptul că este o mare șansă pentru noi toți să schimbăm paradigma, să deblocăm un ceva.

Leu

Avem niște elemente puțin delicate pentru nativii Leu. Toată această prietenie despre care am vorbit, Soare, Nodul Nord, Venus și Mercur, are loc pe o casă foarte dură. Are loc pe casa Scorpionului, în semnul Peștilor. Ca atare, Leii, aș putea spune, se găsesc în fața unei oglinzi, în care văd un lucru foarte tulburător. Acest lucru este atât de tulburător încât presupune o transformare radicală de destin.

Fecioară

Vorbim despre o deosebită protecție, despre un factor de protecție pe care ni-l aduce acest Pluto. Pluto spune în felul următor: „Nu vreți să vă echilibrați din punct de vedere psihic, nu vreți să fiți foarte puternici din punct de vedere psihic?” Este ca și când nativii Fecioară trebuie să iasă puțin dintr-o zonă care este foarte ermetică. Este un ceva ce trebuie să faceți total diferit.

Care sunt previziunile astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător

Balanță

Pentru nativii Balanță, și aici avem o cheie a destinului. Da, este vorba despre faptul că nativii Balanță descoperă lucruri. Prietenia aceasta Uranus-Pluto este foarte puternică pentru dumneavoastră, pentru că ea se va realiza pe semne prietene de aer. În curând, intră și Uranus, în aprilie, spuneam, în semn de aer, în semnul Gemenilor, și pentru dumneavoastră se vor crea niște circumstanțe foarte favorabile.

Scorpion

Scorpionii sunt cai mari din punct de vedere financiar. Știm că acest Pluto este bogătașul zodiacului. Dacă este perturbat, putem avea elemente de destin total incongruente cu viața noastră. Dacă e bine aspectat, totul lucrează pentru noi. Ca atare, pentru nativii Scorpion, lucrurile par foarte așezate în perioada următoare.

Săgetător

Pentru nativii Săgetător, și aici avem planete prietene. Sunt chiar aceste planete din semnul Peștilor, Soare, Nodul Nord, Venus și Mercur. Ele vorbesc despre regăsirea drumului către fericire. Chiar asta putem să le spunem nativilor Săgetător. Deci veți descoperi drumul către fericire. Este ceva ce vă face fericiți, este ceva care, fără niciun dubiu, joacă un rol important în viața dumneavoastră.

Ce rezervă perioada următoare pentru Capricorn, Vărsător și Pești

Capricorn

Pentru nativii Capricorn, aici planetele prietene, evident, sunt Saturn-Neptun. Sufletul dumneavoastră știe foarte bine ce își dorește. Cheia destinului este dată de conjuncția Saturn-Neptun, adică, practic, Universul doar că nu vă întreabă ce vă doriți și vă oferă și recompensa. Este foarte util pentru nativii Capricorn să-și petreacă cât mai mult timp, în perioada următoare, oarecum într-un soi de izolare.

Vărsător

Pentru nativii Vărsător, aici avem două planete. Una face prietenie cu Uranus, respectiv Pluto, și una, am spus, nu-și găsește aliat și atunci se uită în spate la Pluto, care este în spatele ei, Marte. Deci, oricât de mult v-ați dori să faceți multe lucruri în această perioadă, Vărsătorii au tot felul de idei. Practic, nu vă puteți liniști. Sunt atât de multe idei pe care le aveți și atât de multă, să spunem așa, versatilitate există în viața dumneavoastră și atât de multe lucruri vreți să faceți, încât undeva universul stă puțin în loc și își dorește să stați puțin liniștiți.

Pești

Pentru nativii Pești avem o săptămână foarte puternică. Ce se întâmplă atunci când avem atât de multe planete în semnul nostru? Această prietenie Venus-Nodul Nord-Soare vorbește despre faptul că intrați pe un element de destin pe care trebuie să-l identificați în timp util. Deci aveți câteva zile în care trebuie să înțelegeți clar frecvența pe care destinul vrea să v-o pună. Cheia destinului este chiar aceea de a simți pe ce direcție trebuie să intrați.