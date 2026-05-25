Un plan discutat în NATO, prin care fiecare stat membru ar urma să contribuie cu 0,25% din PIB pentru sprijinul militar destinat către Ucraina, s-a lovit de opoziția unor aliați importanți.

Potrivit , care citează The Telegraph, Marea Britanie, Franța, Canada, Italia și Spania nu ar susține formula propusă, deși secretarul general al NATO, Mark Rutte, a cerut o împărțire mai echilibrată a poverii între statele membre.

Sprijinul pentru Ucraina, motiv de tensiune în NATO

Discuția despre ajutorul militar pentru Kiev intră într-o zonă sensibilă în interiorul Alianței. Mark Rutte a propus ca statele NATO să contribuie cu 0,25% din PIB pentru sprijinul militar acordat Ucrainei, însă ideea nu are susținere unanimă.

Secretarul general al NATO a admis, încă din 22 mai, că propunerea are șanse mici să fie acceptată în forma actuală, din cauza opoziției față de un procent fix.

„Nu cred că aceasta va fi acceptată, pentru că există multă opoziție față de acest 0,25 fix”, a declarat Mark Rutte, potrivit The Kyiv Independent.

Rutte nu a numit statele care se opun, însă o sursă NATO citată de The Telegraph susține că printre acestea se află Marea Britanie, Franța, Canada, Italia și Spania.

Londra și Parisul, într-o poziție delicată

Opoziția Marii Britanii și Franței atrage atenția pentru că ambele state s-au prezentat ca susținători importanți ai Ucrainei. Londra și Parisul coordonează, de asemenea, inițiative legate de garanțiile de securitate pe termen lung pentru Kiev.

În cazul Marii Britanii, informația vine după un episod controversat privind sancțiunile asupra petrolului rusesc. Londra a emis recent licențe temporare care permit importul de motorină și combustibil pentru aviație produs din petrol rusesc, dacă produsele au fost procesate într-o țară terță. Decizia a provocat reacții critice, iar britanice au transmis ulterior scuze pentru modul în care a fost comunicată măsura.

Pentru Franța, refuzul unei contribuții fixe poate ridica întrebări privind disponibilitatea de a transforma sprijinul politic pentru Kiev într-un angajament financiar predictibil.

Rutte cere împărțirea poverii între mai mulți aliați

Mark Rutte insistă că susținerea nu poate rămâne în sarcina unui grup restrâns de state. Acesta a spus că doar șase sau șapte aliați duc în prezent greul, iar NATO trebuie să găsească o formulă mai echilibrată.

„Ceea ce vreau să obțin este ca povara să fie împărțită mai echilibrat, să existe mai multă împărțire a responsabilității”, a spus secretarul general al NATO.

Potrivit sursei citate de The Telegraph, cel puțin șapte state membre ar susține planul lui Rutte. Acestea ar fi, de altfel, țări care alocă deja peste 0,25% din PIB pentru ajutorul militar acordat Ucrainei.

Summitul NATO de la Ankara, un test pentru unitatea Alianței față de Ucraina

NATO urmează să organizeze summitul anual în luna iulie, la Ankara, iar Rutte ar fi dorit ca propunerea privind contribuțiile pentru Ucraina să fie finalizată acolo. Volodimir Zelenski a fost invitat la reuniune, dar nu și-a confirmat încă participarea.

Contextul este complicat și de schimbarea direcției americane după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Administrația Trump a redus sprijinul acordat Ucrainei și a cerut Europei și NATO să preia o parte mai mare din povara financiară.

În același timp, Trump a respins eforturile Kievului de aderare la NATO și a amenințat în mai multe rânduri cu retragerea Statelor Unite din Alianță.