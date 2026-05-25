Vremea se încălzește în România, iar ziua de 25 mai aduce temperaturi mai ridicate decât în zilele precedente. Potrivit informațiilor , maximele vor urca în multe zone spre 25-29 de grade, iar izolat se pot apropia de 30 de grade. Instabilitatea atmosferică nu dispare complet, astfel că sunt posibile ploi de scurtă durată, mai ales în zonele de deal și de munte.

Vreme mai caldă în mare parte din țară

Ziua de 25 mai marchează o încălzire a vremii în mai multe regiuni. În sudul și sud-vestul țării, temperaturile pot ajunge la valori de vară, în jur de 28-30 de grade, mai ales în zonele de câmpie.

În Oltenia și Muntenia, vremea va fi caldă, cu maxime ridicate la amiază. În Banat și , temperaturile vor fi, de asemenea, plăcute spre ridicate, iar în unele zone se pot apropia de pragul de 28 de grade.

În Transilvania, valorile vor fi mai variate, dar vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată în mai multe zone, cu maxime care pot ajunge spre 25-30 de grade. Pentru Transilvania, estimările ANM indică valori diurne de 25-30 de grade în jurul datei de 25 mai, potrivit prognozelor regionale citate din datele meteorologilor.

Moldova și Dobrogea, cu diferențe între regiuni

În Moldova, vremea va fi caldă, cu temperaturi maxime în general între 25 și 29 de grade. Valorile vor fi mai ridicate în sudul regiunii, în timp ce în nord pot fi ceva mai moderate.

În Dobrogea, diferențele vor fi mai clare între litoral și interior. Pe , temperaturile se vor menține mai scăzute, în general în jur de 18-22 de grade, în timp ce în partea continentală a regiunii valorile pot fi mai ridicate.

Ploi locale și instabilitate după-amiaza

Chiar dacă vremea se încălzește, după-amiaza poate aduce episoade de instabilitate. Local, mai ales la deal și la munte, sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

În restul țării, cerul va fi variabil, cu perioade însorite. Pe ansamblu, ziua va fi mai caldă, dar nu complet stabilă.