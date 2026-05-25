Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul general al Capitalei, i-a lăudat pe colegii săi pentru că, ducă căderea Guvernului Bolojan, Declarațiile au fost făcute la a 151 de ani de la înființarea PNL.

Ciucu, mesaj pentru PNL: Să ne lepădăm de PSD-ism!

„De când Guvernul, condus de un liberal, de președintele nostru, a fost picat în Parlament, am văzut că partidul nostru e dispus să-și asume drumul corect, care să ne ofere premisele din opoziție să ne reformăm, dintre noi să se evidențieze cei mai buni lideri, competenți, integri, să ne lepădăm de PSD-ism, care ne-a contaminat în ultimii ani, cu voia noastră, e adevărat.

Dar dacă nu spunem aceste lucruri direct, înseamnă că nu le recunoaștem și că vom fi dispuși să facem aceleași greșeli’, a declarat Ciprian Ciucu.

Acesta a precizat apoi că actualii membri ai PNL n-ar trebui să-și asume meritele generațiilor anterioare de liberali: „Să nu avem aroganța prin care să ne asumăm meritele lor”. În schimb, ar trebui să-și asume deciziile care sunt corecte, chiar dacă dificile: „Faptul că avem o memorie de apărat, ne face să luăm acele decizii care sunt corecte, sunt grele pe termen scurt, dar pe termen lung sunt deciziile corecte”.