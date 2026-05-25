Ciucu: PNL e dispus să meargă în opoziție pentru a se reforma. Să ne lepădăm de PSD-ismul care ne-a contaminat, e adevărat, cu voia noastră (VIDEO)

Traian Avarvarei
25 mai 2026, 08:34
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul general al Capitalei. Sursa foto: Captură video - PNL Bucuresti / Facebook

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul general al Capitalei, i-a lăudat pe colegii săi pentru că, ducă căderea Guvernului Bolojan, s-au lepădat de PSD-ism. Declarațiile au fost făcute la aniversarea a 151 de ani de la înființarea PNL.

Ciucu, mesaj pentru PNL: Să ne lepădăm de PSD-ism!

„De când Guvernul, condus de un liberal, de președintele nostru, a fost picat în Parlament, am văzut că partidul nostru e dispus să-și asume drumul corect, care să ne ofere premisele din opoziție să ne reformăm, dintre noi să se evidențieze cei mai buni lideri, competenți, integri, să ne lepădăm de PSD-ism, care ne-a contaminat în ultimii ani, cu voia noastră, e adevărat.

Dar dacă nu spunem aceste lucruri direct, înseamnă că nu le recunoaștem și că vom fi dispuși să facem aceleași greșeli’, a declarat Ciprian Ciucu.

Acesta a precizat apoi că actualii membri ai PNL n-ar trebui să-și asume meritele generațiilor anterioare de liberali: „Să nu avem aroganța prin care să ne asumăm meritele lor”. În schimb, ar trebui să-și asume deciziile care sunt corecte, chiar dacă dificile: „Faptul că avem o memorie de apărat, ne face să luăm acele decizii care sunt corecte, sunt grele pe termen scurt, dar pe termen lung sunt deciziile corecte”.

Consultări decisive la Cotroceni. Fără majoritate clară, președintele Nicușor Dan ia în calcul o soluție temporară. Ce calcule se fac la partide
