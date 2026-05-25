B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bolojan: Nu poți contribui la modernizarea țării cu 15% în Parlament, mai ales dacă nu te poți baza pe partenerii tăi (VIDEO)

Bolojan: Nu poți contribui la modernizarea țării cu 15% în Parlament, mai ales dacă nu te poți baza pe partenerii tăi (VIDEO)

Traian Avarvarei
25 mai 2026, 08:14
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Bolojan: Nu poți contribui la modernizarea țării cu 15% în Parlament, mai ales dacă nu te poți baza pe partenerii tăi (VIDEO)
Premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Captură video - PNL Bucuresti / Facebook
Cuprins
  1. Bolojan: Nu putem moderniza România cu 15% în Parlament
  2. Bolojan: Trebuie să atragem în PNL oameni valoroși

Premierul interimar Ilie Bolojan, liderul PNL, a declarat că partidul său nu poate moderniza România cu 15% în Parlament, mai ales când nu se poate baza pe partenerii săi, aluzie la PSD. Acesta a mai afirmat că PNL trebuie să se reorganizeze și să atragă oameni valoroși în rândurile sale, pentru a putea contribui la modernizarea țării.

Bolojan: Nu putem moderniza România cu 15% în Parlament

„Ca să poți contribui la modernizarea României, nu poți să faci acest lucru cu 15% în Parlament, mai ales dacă ai parteneri pe care nu te poți baza, care nu-și respectă înțelegerile, care nu respectă țara noastră.

Partidul nostru nu are decât o singură soluție: pentru a putea face ce e nevoie pentru țara noastră, pentru a fi un factor decisiv în modernizarea țării, în următorii doi ani e nevoie să reorganizăm partidul, să-l deschidem către oamenii valoroși, către oameni care lucrează în țara asta, care vor un stat eficient, care vor instituții care nu sunt administrate ca niște feude de către cei care le conduc, ci sunt puse în serviciul cetățenilor, care vor o guvernare în care nu sunt tolerate privilegiile, care face lucrurile cu dreptate, care creează condiții pentru dezvoltare, iar acolo unde sunt liberali în funcție, să se perceapă că în administrația locală este o bună organizare”, a declarat liderul PNL.

Bolojan: Trebuie să atragem în PNL oameni valoroși

Ilie Bolojan a afirmat apoi că PNL poate atrage oameni de valoare, promovând performanța în rândurile sale. El a mai spus că liberalii trebuie să convingă cât mai mulți români că țara se poate moderniza prin „partide puternice, partide de încredere”.

„Și vă asigur că, împreună cu dvs, putem să facem acest lucru pentru PNL și pentru România”, a mai susținut Bolojan, la aniversarea a 151 de ani de la înființarea partidului.

Tags:
Citește și...
Consultări decisive la Cotroceni. Fără majoritate clară, președintele Nicușor Dan ia în calcul o soluție temporară. Ce calcule se fac la partide
Politică
Consultări decisive la Cotroceni. Fără majoritate clară, președintele Nicușor Dan ia în calcul o soluție temporară. Ce calcule se fac la partide
Ciucu: PNL e dispus să meargă în opoziție pentru a se reforma. Să ne lepădăm de PSD-ismul care ne-a contaminat, e adevărat, cu voia noastră (VIDEO)
Politică
Ciucu: PNL e dispus să meargă în opoziție pentru a se reforma. Să ne lepădăm de PSD-ismul care ne-a contaminat, e adevărat, cu voia noastră (VIDEO)
Planul NATO pentru Ucraina se lovește de opoziția aliaților mari. Mai multe state membre nu vor contribuții fixe din PIB
Externe
Planul NATO pentru Ucraina se lovește de opoziția aliaților mari. Mai multe state membre nu vor contribuții fixe din PIB
Ilie Bolojan pune presiune pe autoritățile locale. Situația celor 5.300 de proiecte PNRR trebuie raportată urgent până marți
Politică
Ilie Bolojan pune presiune pe autoritățile locale. Situația celor 5.300 de proiecte PNRR trebuie raportată urgent până marți
Tánczos Barna, atac dur la adresa AUR: „Are o legătură foarte îndoielnică cu tot ce înseamnă influența rusă în politica românească”
Politică
Tánczos Barna, atac dur la adresa AUR: „Are o legătură foarte îndoielnică cu tot ce înseamnă influența rusă în politica românească”
Hubert Thuma, mesaj cu săgeți către Ilie Bolojan la aniversarea PNL: „Principiile rămân. Oamenii se schimbă”
Politică
Hubert Thuma, mesaj cu săgeți către Ilie Bolojan la aniversarea PNL: „Principiile rămân. Oamenii se schimbă”
Mihai Fifor compară România cu Polonia. Liderul PSD Arad îi acuză direct pe Ilie Bolojan și Dominic Fritz că ar bloca guvernul
Politică
Mihai Fifor compară România cu Polonia. Liderul PSD Arad îi acuză direct pe Ilie Bolojan și Dominic Fritz că ar bloca guvernul
România, prinsă între două proiecte nucleare scumpe. Petrișor Peiu cere explicații privind Doicești și Cernavodă
Politică
România, prinsă între două proiecte nucleare scumpe. Petrișor Peiu cere explicații privind Doicești și Cernavodă
Dispută politică pe tema Cetății Rákóczi din Ghimeș-Făget. Csoma Botond a reacționat după criticile lui Dan Tanasă
Politică
Dispută politică pe tema Cetății Rákóczi din Ghimeș-Făget. Csoma Botond a reacționat după criticile lui Dan Tanasă
Trump, aproape de un acord temporar cu Iranul. Planul care ar putea redeschide Strâmtoarea Hormuz
Externe
Trump, aproape de un acord temporar cu Iranul. Planul care ar putea redeschide Strâmtoarea Hormuz
Ultima oră
10:24 - Tragedie la Botoșani. Un bărbat de 77 de ani a murit după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări
10:04 - Consultări decisive la Cotroceni. Fără majoritate clară, președintele Nicușor Dan ia în calcul o soluție temporară. Ce calcule se fac la partide
10:04 - Buzău: Copil de 4 ani, mort după ce a fost sfâșiat de un câine. Cum s-a produs tragedia
09:56 - Veste bună pentru șoferi după criza din Orientul Mijlociu. Petrolul se ieftinește, dar benzina nu scade peste noapte
09:31 - Sibiu: Fetiță grav rănită, după ce a fost acroșată de o trotinetă. A suferit traumatisme la cap. Cum s-a produs accidentul
09:31 - Vacanța în șlapi poate începe cu amendă. Greșeala banală pe care mulți turiști o fac prin Europa
09:14 - Elevii români, medaliați la Olimpiada Asiatică de Fizică. Au participat 209 concurenți din 27 țări
08:54 - Sute de deținuți s-au revoltat într-o închisoare din Venezuela. Cer demiterea directorului și acuză abuzuri
08:50 - Primarul Brașovului propune o soluție pentru urșii care coboară în oraș: Avem un azil de câini, putem să facem același lucru cu urșii
08:34 - Ciucu: PNL e dispus să meargă în opoziție pentru a se reforma. Să ne lepădăm de PSD-ismul care ne-a contaminat, e adevărat, cu voia noastră (VIDEO)