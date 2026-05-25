Premierul interimar Ilie Bolojan, liderul PNL, a declarat că partidul său nu poate moderniza România cu 15% în Parlament, mai ales când nu se poate baza pe partenerii săi, . Acesta a mai afirmat că PNL trebuie să se reorganizeze și să atragă oameni valoroși în rândurile sale, pentru a putea contribui la modernizarea țării.

„Ca să poți contribui la modernizarea României, nu poți să faci acest lucru cu 15% în Parlament, mai ales dacă ai parteneri pe care nu te poți baza, care nu-și respectă înțelegerile, care nu respectă țara noastră.

Partidul nostru nu are decât o singură soluție: pentru a putea face ce e nevoie pentru țara noastră, pentru a fi un factor decisiv în modernizarea țării, în următorii doi ani e nevoie să reorganizăm partidul, să-l deschidem către oamenii valoroși, către oameni care lucrează în țara asta, care vor un stat eficient, care vor instituții care nu sunt administrate ca niște feude de către cei care le conduc, ci sunt puse în serviciul cetățenilor, care vor o guvernare în care nu sunt tolerate privilegiile, care face lucrurile cu dreptate, care creează condiții pentru dezvoltare, iar acolo unde sunt liberali în funcție, să se perceapă că în administrația locală este o bună organizare”, a declarat liderul PNL.

Ilie Bolojan a afirmat apoi că PNL poate atrage oameni de valoare, promovând performanța în rândurile sale. El a mai spus că liberalii trebuie să convingă cât mai mulți români că țara se poate moderniza prin „partide puternice, partide de încredere”.

„Și vă asigur că, împreună cu dvs, putem să facem acest lucru pentru PNL și pentru România”, a mai susținut Bolojan, la aniversarea a 151 de ani de la înființarea partidului.