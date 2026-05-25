O femeie a dat peste norocul vieții sale după ce a găsit 700.000 de euro ascunși într-o casă din Germania, iar pentru o vereme, viața ei a arătat ca o petrecere fără sfârșit.

A avut bani, prieteni, taxiuri, mese plătite, nopți întregi pline de distracție, dar finalul a fost unul dur… averea a dispărut în mai puțin de un an, iar oamenii din jurul ei au dispărut la fel de repede ca banii.

Povestea femeii care a găsit 700.000 de euro

Potrivit publicației , Vesna, o femeie originară din Šabac, Serbia, nu a avut o copilărie ușoară. A muncit de mică, a crescut printre lipsuri și a ajuns în Germania cu ajutorul unei familii care o luase aproape ca pe o casnică.

Totul s-a schimbat într-o zi banală, când a ridicat o saltea și a găsit un pachet plin de bani. Nu era o sumă mică, nu erau câteva economii uitate într-un sertar, ci aproximativ 700.000 de euro.

Pentru o femeie care crescuse fără siguranță și fără sprijin, descoperirea a fost ca o lovitură de destin. Vesna putea să cumpere absolut tot ce își dorea: , să își facă o rezervă pentru viitor sau să își schimbe viața în liniște. Numai că banii au venit prea repede, iar tentațiile au fost prea multe.

Cum s-a schimbat viața femeii în momentul în care banii au pus stăpânire pe aceasta

După ce a găsit banii, femeia a intrat într-o lume în care nimeni nu mai avea „curajul” să-i spună „nu”. A început să îi cheltuiască pe haine, ieșiri, restaurante, , cadouri și pentru prieteni care roiau în jurul acesteia.

Dacă cineva voia ceva, Vesna plătea. Dacă ieșea la restaurant, nota era a ei. Dacă cineva avea nevoie de bani, ea scotea din buzunar. În jurul ei, distracția era o prioritate, iar cei care o lăudau nu lipseau niciodată.

Banii care ar fi putut cumpăra mai multe locuințe s-au dus în petreceri și gesturi făcute pentru oameni care, mai târziu, nu au mai fost de găsit.

„Prietenii de lux” au dispărut când s-a terminat norocul

Momentul adevărului a venit abia când portofelul s-a golit. Vesna a realizat că mulți dintre oamenii care o înconjurau nu erau acolo pentru ea, ci pentru viața pe care o plătea.

Când a avut bani, avea mese pline și companie la orice oră. Când a rămas fără nimic, cercul s-a strâns brusc. Din mulțimea de prieteni au mai rămas doar câțiva oameni.

Mai dureros este că femeia susține că mulți îi datorează și astăzi sume mari, de mii de euro. Unii au plecat cu banii ei și nu s-au mai întors. Alții s-au bucurat de generozitatea ei cât timp a avut ce oferi.

Replica dureroasă primită de femeie

Una dintre scenele care a rămas în mintea Vesnei pare desprinsă dintr-un film amar. Femeia a povestit că un taximetrist cunoscut acesteia a apărut la un moment dat cu o mașină mai bună. Când l-a întrebat de unde o are, răspunsul primit a lovit-o direct: din banii ei.

Pentru Vesna, acela a fost unul dintre momentele în care a înțeles cât de ușor fusese folosită. Nu doar că pierduse bani, ci pierduse și iluzia că oamenii din jurul ei erau sinceri.

Cum a ajuns femeia de la 700.000 de euro, la aproape 0

Astăzi, Vesna nu mai trăiește printre petreceri și bani cheltuiți fără număr. Lucrează în Germania, stă la grătar și își câștigă existența zi de zi.

Povestea ei nu este despre o avere găsită, ci despre cât de repede poate dispărea norocul atunci când nu știi să îl păstrezi. Cei 700.000 de euro i-au schimbat viața, dar nu în felul în care ar fi sperat. Au adus distracție, atenție și oameni falși, apoi au lăsat-o aproape singură.

Vesna spune acum că, dacă ar putea întoarce timpul, ar investi banii, ar cumpăra locuințe și și-ar asigura viitorul. Dar lecția a venit prea târziu. A avut o avere sub saltea, a trăit ca o regină pentru un an, apoi s-a trezit din vis fără bani și cu foarte puțini oameni lângă ea.