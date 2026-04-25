Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „ ”, predicțiile astrale pentru săptămâna 26 aprilie – 2 mai. În cadrul emisiunii, aceasta a deschis discuția printr-o serie de reflecții despre durerea sufletească și despre momentele în care oamenii își pierd echilibrul.

Realizatoarea a vorbit despre influența persoanelor care apar și dispar din viața noastră, subliniind rolul acestora în schimbarea destinului și în modelarea deciziilor. De asemenea, a adus în prim-plan ideea momentelor unice, acele experiențe irepetabile care ne marchează profund prin intensitatea emoțiilor trăite.

Totodată, aceasta a subliniat că anul 2026 aduce reguli și provocări diferite față de 2025, marcând o etapă de transformare. Invitatul ediției a fost Sorin Dinea, care a oferit perspective asupra acestor influențe.

Ce spune Alina Bădic despre Berbec, Taur și Gemeni

Berbec

Ecuația momentului este următoarea: Locul a fost deja ocupat. Deci observați în viața dumneavoastră ce situații par a fi de nesdruncinat și ce situații par a suporta încă îmbunătățire. Pentru că este o ecuație a schimbării, de ce să nu spunem acest lucru. Avem atâta forță pe acest semn dinamic de foc, în care s-ar putea, în prezent, ca anumite situații generate de noi în trecut, dar neînțelese, să se schimbe.

Taur

Întrebarea ar fi, pentru Tauri: cum stabiliți legătura cu lumea materială? Cine pe cine ajută, cine pe cine susține, cine pe cine neglijează, cine pe cine dă peste cap, cine pe cine sabotează? Sunt foarte multe întrebări, multe vor fi fără răspuns. Pentru că este important pentru nativii Taur să-și dea seama cât de mult se lasă subjugați de materie. Cât de mult trăiesc într-un relațional care-i poate sufoca. Apropo de întrebările cine pe cine ajută, cine pe cine susține, cine are grijă de voi sufletește și cine vă dă peste cap, pentru că există și lucruri nefirești în viața nativilor Taur.

Gemeni

Din nou avem energia vieții. Este o energie dinamică, este o energie care vă dă poftă de viață. Pot apărea în viața dumneavoastră persoane care chiar vor juca un rol foarte important. Gemenii pot avea un fel de resuscitare, să spunem așa. Vă veți întâlni cu persoane alături de care aveți foarte multă plăcere de a face lucrurile. Există și o capacitate de a alege. Acum Soarele este un pic conflictual zilele acestea. Deci s-ar putea, la nivel de ego, să avem cu toții provocări.

Cum arată horoscopul pentru Rac, Leu și Fecioară

Rac

Despre nativii Rac am vorbit despre faptul că acest Nod Nord, pe undeva, aflat tot în semn de apă, aduce un soi de nod karmic, să spunem așa. Ceva se dezleagă, ceva se întâmplă. Lucrurile încep să meargă în favoarea dumneavoastră. Și parcă cineva vă spune care va fi drumul dumneavoastră de acum încolo.

Leu

Pentru nativii Leu există un mesaj spiritual foarte important care spune în felul următor: anumite lucruri nu se schimbă niciodată, dar voi rămâneți cu inima deschisă. Ce înseamnă acest lucru? Pentru nativii Leu se deschide o poartă. Noi am mai vorbit de poarta de aur care se deschide în acest an pentru nativii Leu. O poartă de aur formată din cele trei elemente dorinţă, voinţă şi credinţă. Deci, în primul rând, Lei sunt foarte centraţi pe dorinţe, dar dorinţe din acestea de suflet.

Fecioară

Pentru nativii Fecioară, puterea vine din interior în această perioadă. Pericolul vine din exterior. De aceea este foarte bine să rămâneți în interior. Să identificați oamenii puternici din viața dumneavoastră, oamenii sinceri din viața dumneavoastră. Să încercați, pe undeva, să vedeți lucrurile într-un mod în care să vă fie dumneavoastră cel mai bine.

Care sunt previziunile astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător

Balanță

Nativii Balanță au senzaţia că energia de bază în această perioadă este energia superiorităţii. S-ar putea să fie situaţii în care chiar dumneavoastră aveţi impresia că sunteţi mult mai bun decât ceilalţi sau că alţii vor să-şi dovedească superioritatea faţă de dumneavoastră. Este foarte multă forţă, efect din zona fix opusă.

Scorpion

Pentru nativii Scorpion vorbim despre un soi de energie foarte puternică. Evident că vă susține această energie din semnul Berbecului. Există o preocupare pe care o aveți și este bine să mergeți foarte mult pe această preocupare. Să faceți lucrurile în care credeți cu adevărat și pe care le faceți foarte bine. Există și un sprijin, o zonă de șansă, de noroc, mascată pe undeva, care vine către dumneavoastră. Nu-l vedeți din prima, dar să știți că se pregătește un eveniment foarte plăcut în viața dumneavoastră. Sunt foarte multe lucruri care nu se văd, dar se simt. Săgetător Pentru nativii Săgetător, repet, nimic nu este static, clar, în această perioadă. Semnul prieten de foc al Berbecului vă aduce foarte multe idei. Săgetătorii au atât de multe idei, încât aproape că ne vom speria dacă vom sta de vorbă cu un nativ Săgetător. Dar am mai spus, am mai vorbit despre faptul că trebuie să mai schimbați puțin perspectiva. Pentru că s-ar putea să vedeți lucrurile, oricât de frumos le-ați vedea, le vedeți doar dintr-un unghi. Ce rezervă perioada următoare pentru Capricorn, Vărsător și Pești Capricorn

Pentru nativii Capricorn vorbim despre un soi de energie unicat. Este ceva foarte special. Veți avea o poartă astrală chiar specială săptămâna următoare. Este ca și când aveți la dispoziție o bucată de timp în care pe Capricorn o să-l găsim foarte concentrat pe un anumit lucru pe care el consideră, dar doar dumneavoastră considerați că l-ați făcut superficial până acum. De fapt, lucrul acela n-a fost făcut superficial, doar că nu a fost timpul lui. Și acum, ceea ce este foarte important: să identificați care este acel lucru pe care nu l-ați făcut chiar ca la carte în ultima perioadă.

Vărsător

Pentru nativii Vărsător, aici trebuie să învățăm. Pentru că putem să fim slabi printre cei puternici sau puternici printre cei slabi. Am mai vorbit despre acest aspect la nativii Vărsător. Pluto spune așa: da, poți să accepți că ești slab printre cei puternici, cum la fel de bine poți să fii puternic printre cei slabi. Important este să știi foarte bine care sunt zonele în care ești slab printre cei puternici și care sunt zonele în care ești puternic printre cei slabi. Adică să nu-i inversezi.

Pești

Se schimbă zona puterii, matricea puterii și pentru nativii Pești. Aici, într-adevăr, toată această zonă de putere, acest foc uriaș și acest motor se găsesc pe casa a doua, pe o casă de pământ. Ca atare, a venit momentul pentru Pești să înțeleagă cât de mult ar trebui să examineze planul financiar, cât de mult ar trebui să examineze lucrurile care reprezintă ceva pentru dumneavoastră din punct de vedere al concretului.