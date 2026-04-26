Se împlinesc 40 de ani de la accidentul nuclear de la , una dintre cele mai grave catastrofe din istorie. Cu acest prilej, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că va merge la Kiev și la Cernobîl pentru a aduce un omagiu victimelor și celor care au intervenit în 1986.

Vizită la Kiev și Cernobîl

Maia Sandu a transmis pe rețelele de socializare că se deplasează duminică la Kiev pentru discuții cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dar și la Cernobîl, unde va aduce un omagiu celor afectați de dezastrul nuclear, scrie Adevărul.

„În această dimineață, când comemorăm 40 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobîl, merg la Kiev pentru discuții cu Președintele Volodimir Zelenski, și la Cernobîl — pentru a aduce un omagiu celor care și-au dat sănătatea sau chiar viața pentru a proteja Europa de o tragedie și mai mare”, a scris șefa statului.

Mesaj despre solidaritate și responsabilitate

Maia Sandu a subliniat că dezastrul din 1986 a demonstrat atât amploarea riscurilor nucleare, cât și importanța cooperării internaționale.

„Accidentul nuclear de la Cernobîl ne-a arătat că dezastrele nu cunosc frontiere — dar a relevat și puterea solidarității internaționale. Arcul ridicat deasupra reactorului contaminat este o dovadă că țările pot face lucruri extraordinare atunci când acționează împreună. Avem nevoie de aceeași unitate și hotărâre astăzi — pentru a proteja pacea în Europa. Locul Republicii Moldova este alături de cei care aleg să construiască, nu să distrugă”, a transmis aceasta.

Noaptea exploziei: 26 aprilie 1986

Catastrofa de la Cernobîl a avut loc în noaptea de 26 aprilie 1986, la ora 01:23, când un reactor al centralei nucleare a explodat în urma unor erori de operare și a încălcării procedurilor de siguranță.

Deflagrația a distrus reactorul și clădirea unității energetice numărul patru, eliberând în atmosferă o cantitate uriașă de material radioactiv. Norul toxic s-a răspândit rapid peste Bielorusia și statele baltice, afectând ulterior o mare parte din Europa.

Consecințe și bilanț

Datele oficiale indică cel puțin 31 de decese directe și aproximativ 5.000 de cazuri de cancer asociate expunerii la radiații, precum și un număr ridicat de cazuri de stres post-traumatic în rândul populației afectate.

Timp de aproape trei zile, autoritățile sovietice nu au oferit informații publice despre dezastru, iar primele semnale externe au venit din Suedia, care a detectat niveluri anormale de radiații și a semnalat un posibil accident nuclear.

Un simbol al solidarității internaționale

Astăzi, Cernobîl rămâne un simbol al uneia dintre cele mai grave lecții din istoria energetică mondială, dar și al cooperării internaționale în fața dezastrelor. Lideri din regiune, inclusiv Maia Sandu, marchează momentul prin mesaje de comemorare și apeluri la unitate pentru protejarea păcii în Europa.