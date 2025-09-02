Un tânăr de 22 de, cercetat pentru ucidere din culpă, a fost plasat sub control judiciar, după ce a provocat un accident mortal pe o trecere de pietoni din Sectorul 2 al Capitalei.

Cumplitul accident a avut loc pe 14 august 2025, la intersecția dintre Șoseaua Mihai Bravu și Bulevardul Ferdinand I. Potrivit procurorilor, tânărul circula cu o trotinetă electrică neînregistrată și a trecut pe culoarea roșie a semaforului, lovind o femeie de 71 de ani care traversa regulamentar pe marcajul pietonal.

Victima a fost transportată la spital, unde, după patru zile, a murit din cauza rănilor suferite.

Marți, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a anunțat punerea în mișcare a urmăririi penale împotriva conducătorului trotinetei și plasarea acestuia sub control judiciar, potrivit

”În acest context, atragem atenția asupra faptului că, deși pentru conducerea unor astfel de vehicule pe drumurile publice nu este necesară deținerea unui permis de conducere, ar fi recomandat ca persoanele care aleg să se deplaseze cu vehiculele sus-menționate să circule cu prudență și, totodată, să cunoască în prealabil regulile de circulație pentru a evita producerea unor accidente”, afirmă anchetatorii.

Utilizarea electrice va fi interzisă, în zilele de weekend, în Municipiul Buzău. Această măsură se aplică în parcuri, dar și pe un anumit tronson de bulevard.

Propunerea a fost făcută de către Biroul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, iar municipalitatea a acceptat.

Primăria a anunțat faptul că această măsură va intra în vigoare începând cu data de 26 iulie 2025, în zilele de sâmbătă și duminică.