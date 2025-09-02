B1 Inregistrari!
Afinele, aliatul surprinzător împotriva celulitei și picioarelor umflate. Ce beneficii mai are acest fruct

Răzvan Adrian
02 sept. 2025, 21:47
Afinele, aliatul surprinzător împotriva celulitei și picioarelor umflate. Ce beneficii mai are acest fruct
Sursa foto: unsplash

Afinele sunt considerate un superaliment datorită concentrației mari de antioxidanți și a efectelor benefice asupra circulației, memoriei și pielii.

Consumul regulat poate ajuta la combaterea celulitei, reducerea inflamațiilor și prevenirea problemelor cardiovasculare, informează o sursă.

Cuprins:

  • Antioxidanții din afine și rolul lor în sănătate
  • Cum ajută acestea picioarele și circulația
  • Despre afine și frumusețe

Antioxidanții din afine și rolul lor în sănătate

Cercetările au arătat că afinele au cea mai mare activitate antioxidantă dintre fructele de pădure, urmate de merișoare, mure și zmeură.

Antioxidanții combat radicalii liberi, care sunt responsabili pentru îmbătrânirea pielii, colesterolul ridicat sau problemele vasculare.

Alte alimente bogate în antioxidanți includ citricele, spanacul, morcovii, strugurii și kiwi.

Consumul regulat al acestor produse ajută la menținerea unui echilibru în organism și la protejarea celulelor de degradare.

Cum ajută acestea picioarele și circulația

Un alt avantaj important al afinelor este capacitatea lor de a îmbunătăți microcirculația.

În timpul verii, senzația de picioare grele și umflate poate fi redusă prin utilizarea suplimentelor din fructe roșii sau a gelurilor corporale cu extract de afine. Aceste produse au proprietăți antiinflamatoare și astringente, contribuind la o circulație sanguină mai bună.

În plus, „aurul albastru” susține sănătatea inimii! Consumul zilnic de afine poate diminua riscul de complicații cardiovasculare.

Despre afine și frumusețe

Flavonoizii din afine ajută la regenerarea celulelor nervoase și îmbunătățesc memoria, fiind recomandați pentru susținerea funcțiilor cognitive.

În același timp, aceste fructe au proprietăți emoliente și regenerative, menținând părul sănătos și strălucitor.

Datorită efectului de ardere a grăsimilor și a combaterii retenției de apă, afinele sunt considerate un sprijin natural în lupta împotriva celulitei, în special în zona abdominală și a membrelor inferioare.

