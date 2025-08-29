B1 Inregistrari!
Medic: „Ne ajută să ne păstrăm sănătatea”. Alimente care contribuie la o „întinerire” naturală

Selen Osmanoglu
29 aug. 2025, 09:24
Sursa foto: Shutterstock

Dr. Adina Alberts a făcut o listă cu alimente care contribuie la sănătatea noastră, dar și la o „întinerire” naturală.

Cuprins

  • Ce spune medicul
  • Peștele gras și fructele oleaginoase
  • Fructele de pădure și ouăle

Ce spune medicul

Combinarea unor superalimente într-o dietă echilibrată ajută să ții la distanță afecțiunile care pot slăbi organismul.

Acestea vor sprijini procesele naturale de regenerare și îți vor oferi o stare generală de bine: „Să se auto-elimine tot ceea ce este stricat, îmbătrânit, greșit, infectat, bolnav și să apară acea parte a corpului din nou regenerată, tânără”, a spus Dr. Adina Alberts într-un video publicat pe contul său de Instagram.

Peștele gras și fructele oleaginoase

Medicul recomandă peștele gras datorită conținutului de acizi grași: „Cum ar fi somonul, dar și macroul și tonul. Peștele, în general, este un superaliment, care prin bogăția de acizi grași omega-3, 6, 9, ne ajută să ne păstrăm sănătatea”, conform Click.

De asemenea, foarte importante sunt și fructele oleaginose. Ele stimulează producerea de hormon de creștere.

„Nuci, migdale, sâmburi de caise bogate în vitamina B17, semințe de bostan, caju, toate aceste fructe oleaginose sunt considerate superalimente care stimulează producerea de hormon de creștere”, a precizat Dr. Adina Alberts.

Fructele de pădure și ouăle

Fructele de pădure sunt pline de vitamine și antioxidanți. Acestea ar trebui introduse în dietă.

„Afine, cătină, aronia, noni sunt și ele superalimente care stimulează sinteza de hormon de creștere”, a spus specialistul.

La fel de bune, din punct de vedere nutritiv, sunt și ouăle. „Au un potențial intrinsec…”, a spus medicul.

