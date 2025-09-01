B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Este apa cu sare un beneficiu pentru sănătatea noastră. Ce spun specialiștii despre acest obicei

Este apa cu sare un beneficiu pentru sănătatea noastră. Ce spun specialiștii despre acest obicei

Răzvan Adrian
01 sept. 2025, 16:44
Este apa cu sare un beneficiu pentru sănătatea noastră. Ce spun specialiștii despre acest obicei
Sursa foto: Freepik

Hidratarea rămâne esențială pentru menținerea sănătății, iar unele practici de wellness promovează consumul de apă cu sare pentru efectele sale benefice asupra digestiei, echilibrului electrolitic și detoxifierii organismului.

Totuși, specialiștii atrag atenția că un consum excesiv poate avea consecințe negative.

Cuprins:

  • Ce presupune practica apei cu sare
  • Care sunt beneficiile acesteia
  • Care sunt riscurile acesteia

Ce presupune practica apei cu sare

Încă din medicina ayurvedică și până la trendurile actuale de wellness, apa cu sare este văzută de unii ca un sprijin pentru digestie, hidratare mai eficientă și restabilirea electroliților pierduți.

Practica presupune utilizarea unor săruri neprocesate, precum sarea roz de Himalaya sau sarea de mare, care sunt amestecate cu apă filtrată și consumate în cantități mici.

Potrivit A1 și aspecthealth, această combinație nu trebuie confundată cu apa de mare, care conține cantități excesive de sodiu și poate produce deshidratare.

Care sunt beneficiile acesteia

Susținătorii metodei afirmă că apa cu sare îmbunătățește digestia, reduce balonarea, dar ajută și la absorbția nutrienților și aduce un echilibru pentru electroliții pierduți.

De asemenea, se vorbește despre un efect pozitiv asupra somnului și despre sprijinirea ficatului și rinichilor în procesul de detoxifiere.

Cercetările citate arată că mineralele precum sodiul, potasiul și magneziul joacă un rol important în contracția musculară, hidratarea celulară și relaxarea sistemului nervos. În plus, un consum moderat ar putea contribui la reglarea tensiunii arteriale și la ameliorarea unor simptome asociate alergiilor respiratorii.

Care sunt riscurile acesteia

Specialiștii avertizează că, deși are potențiale beneficii, consumul excesiv de apă cu sare poate duce la deshidratare, hipertensiune și suprasolicitarea rinichilor. Unele persoane pot experimenta disconfort digestiv, greață și dureri de cap.

Recomandările specialiștilor includ utilizarea sării naturale, diluarea corectă a acesteia și limitarea consumului, de maxim 2 ori pe zi. Persoanele ce prezintă boli cardiace, hipertensiune și afecțiuni renale trebuie să vorbească cu un medic înainte de a include această practică în rutina zilnică.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
UE ia în calcul o amânare majoră. Taxarea combustibililor pentru aviație și transport maritim ar putea fi suspendat cu încă un deceniu
Externe
UE ia în calcul o amânare majoră. Taxarea combustibililor pentru aviație și transport maritim ar putea fi suspendat cu încă un deceniu
Capsula timpului a Prințesei Diana, deschisă după trei decenii. Ce a fost descoperit înauntru
Eveniment
Capsula timpului a Prințesei Diana, deschisă după trei decenii. Ce a fost descoperit înauntru
Sfâșietor! Un băiețel de 1 an și 8 luni s-a înecat într-un iaz. Ce au descoperit autoritățile este de-a dreptul șocant
Eveniment
Sfâșietor! Un băiețel de 1 an și 8 luni s-a înecat într-un iaz. Ce au descoperit autoritățile este de-a dreptul șocant
Nicușor Dan a discutat cu liderul PPE despre viitorul Uniunii Europene. Sprijinul pentru România rămâne o prioritate
Politică
Nicușor Dan a discutat cu liderul PPE despre viitorul Uniunii Europene. Sprijinul pentru România rămâne o prioritate
Scandal într-un avion, pe ruta Bruxelles-București. Ce a dus la situația tensionată de la bordul aeronavei
Eveniment
Scandal într-un avion, pe ruta Bruxelles-București. Ce a dus la situația tensionată de la bordul aeronavei
ChatGPT, estimări despre pensiile românilor. Ce sumă este necesară pentru o bătrânețe liniștită
Eveniment
ChatGPT, estimări despre pensiile românilor. Ce sumă este necesară pentru o bătrânețe liniștită
Coaliția de guvernare analizează noi creșteri de TVA, de la 21% la 23%
Eveniment
Coaliția de guvernare analizează noi creșteri de TVA, de la 21% la 23%
Incident dramatic în Sectorul 4 al Capitalei. O persoană a fost înjunghiată în plină stradă
Eveniment
Incident dramatic în Sectorul 4 al Capitalei. O persoană a fost înjunghiată în plină stradă
Un cerșetor îmbrăcat în pijamale roz cu tradafiri a fost amendat de autorități
Eveniment
Un cerșetor îmbrăcat în pijamale roz cu tradafiri a fost amendat de autorități
Fetiță de 3 ani, mușcată de o maimuță la o grădină zoologică din Suceava. Reacția părinților
Eveniment
Fetiță de 3 ani, mușcată de o maimuță la o grădină zoologică din Suceava. Reacția părinților
Ultima oră
18:29 - Sorin Grindeanu respinge zvonurile despre o nouă creștere a TVA: „Nu s-a discutat nici măcar odată în coaliţie”
18:15 - UE ia în calcul o amânare majoră. Taxarea combustibililor pentru aviație și transport maritim ar putea fi suspendat cu încă un deceniu
18:08 - Președintele Nicușor Dan, după vizita Ursulei von der Leyen în România: „Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică”
18:07 - Nicușor Dan, conferință cu Ursula von der Leyen: „Am discutat despre capacitatea Europei de a se apăra de amenințarea Rusiei. Ne bucurăm că UE a adoptat, la propunerea României, o strategie pentru Marea Neagră”. Ce a declarat șefa C.E (VIDEO)
17:46 - Capsula timpului a Prințesei Diana, deschisă după trei decenii. Ce a fost descoperit înauntru
17:44 - Lia Olguța Vasilescu, atac la adresa premierului Ilie Bolojan: „Nu poți să ameninți că îți iei jucăriile și pleci dacă nu se face DOAR CUM VREI TU”/„PSD nu e contra reformei”
17:36 - Surse: Nicușor Dan, discuții marți cu liderii coaliției, după ce Bolojan a amenințat cu demisia
17:16 - Miraj Tzunami, reacție în urma afirmațiilor pe care Tzancă Uraganu le-a făcut. Ce a declarat fratele manelistului
17:05 - Mai mulți primari PSD ar vrea ieșirea de la guvernare. Care e motivul și ce spune Grindeanu (VIDEO)
16:43 - Sfâșietor! Un băiețel de 1 an și 8 luni s-a înecat într-un iaz. Ce au descoperit autoritățile este de-a dreptul șocant