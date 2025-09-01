Hidratarea rămâne esențială pentru menținerea sănătății, iar unele practici de wellness promovează consumul de apă cu sare pentru efectele sale benefice asupra digestiei, echilibrului electrolitic și detoxifierii organismului.

Totuși, specialiștii atrag atenția că un consum excesiv poate avea consecințe negative.

Cuprins:

Ce presupune practica apei cu sare

Care sunt beneficiile acesteia

Care sunt riscurile acesteia

Încă din medicina ayurvedică și până la trendurile actuale de wellness, apa cu sare este văzută de unii ca un sprijin pentru digestie, hidratare mai eficientă și restabilirea electroliților pierduți.

Practica presupune utilizarea unor săruri neprocesate, precum sarea roz de Himalaya sau sarea de mare, care sunt amestecate cu apă filtrată și consumate în cantități mici.

Potrivit și , această combinație nu trebuie confundată cu apa de mare, care conține cantități excesive de sodiu și poate produce deshidratare.

Care sunt beneficiile acesteia

Susținătorii metodei afirmă că apa cu sare îmbunătățește , reduce balonarea, dar ajută și la absorbția nutrienților și aduce un pentru electroliții pierduți.

De asemenea, se vorbește despre un efect pozitiv asupra somnului și despre sprijinirea ficatului și rinichilor în procesul de detoxifiere.

Cercetările citate arată că mineralele precum sodiul, potasiul și magneziul joacă un rol important în contracția musculară, hidratarea celulară și relaxarea sistemului nervos. În plus, un consum moderat ar putea contribui la reglarea tensiunii arteriale și la ameliorarea unor simptome asociate alergiilor respiratorii.

Care sunt riscurile acesteia

Specialiștii avertizează că, deși are potențiale beneficii, consumul excesiv de apă cu sare poate duce la deshidratare, hipertensiune și suprasolicitarea rinichilor. Unele persoane pot experimenta disconfort digestiv, greață și dureri de cap.

Recomandările specialiștilor includ utilizarea sării naturale, diluarea corectă a acesteia și limitarea consumului, de maxim 2 ori pe zi. Persoanele ce prezintă boli cardiace, hipertensiune și afecțiuni renale trebuie să vorbească cu un medic înainte de a include această practică în rutina zilnică.