Alba Iulia: Un bărbat e acuzat că a lovit o femeie gravidă în luna a noua. El s-a predat singur, când fotografia sa a fost publicată. Care e versiunea lui

Un bărbat de 59 de ani este acuzat că a lovit o femeie în luna a noua, care mânca pe o bancă, în faţa unui magazin din Alba Iulia. Femeia spune că acesta a lovit-o cu pumnul în față. Bărbatul, în schimb, neagă acuzația și susține că doar i-a atras atenția femeii să nu mai arunce șervețelele pe jos. Poliția a deschis dosar penal.

O femeie gravidă acuză un bărbat că a lovit-o

Femeia stătea pe bancă și mânca atunci când individul, spune ea, s-a apropiat și i-a zis că băncile nu au fost amplasate acolo pentru ca oamenii să mănânce. Ea a acuzat că bărbatul a lovit-o cu pumnul în faţă, apoi s-a făcut nevăzut. Femeia a apucat să-l pozeze și a trimis fotografiile presei locale.

În acest timp, soțul ei era în magazin și, când a ieșit și a aflat ce s-a întâmplat, a sunat la 112. Acum ea e la spital.

Bărbatul neagă că a lovit-o pe gravidă

Când a aflat că e căutat de poliție, individul s-a prezentat singur la secție și a oferit propria versiune asupra evenimentelor.

„Eu nu am lovit-o. Am vrut să fac un bine, pentru că în jurul ei era mizerie maximă. I-am zis când termină să adune, iar ea mi-a spus «român neghiob» sau cam aşa ceva şi s-a ridicat spre mine. Muşca din mâncare şi arunca pe jos şerveţelele cu care se ştergea la gură. I-am spus: fă un pic de curăţenie pe aici, că bate vântul şi le duce pe stradă. Am zis: du-te, tu copilă, mănâncă, poftă bună, dar ia-ţi mizeria. (…) S-a ridicat să dea cu sticla de suc după mine şi eu i-am parat mâna cu tot cu sticlă şi i s-a dus în faţă. Atât!”, a explicat el, pentru

Poliția a deschis dosar penal pentru lovire sau alte violenţe și continuă cercetările pentru a afla exact ce s-a întâmplat.