B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Schimb de acuzații între Alina Gorghiu și USR pe tema demiterii șefului DNA. Ce rol joacă investigația Recorder în dispută

Schimb de acuzații între Alina Gorghiu și USR pe tema demiterii șefului DNA. Ce rol joacă investigația Recorder în dispută

Iulia Petcu
11 dec. 2025, 14:05
Schimb de acuzații între Alina Gorghiu și USR pe tema demiterii șefului DNA. Ce rol joacă investigația Recorder în dispută
Sursa foto: Alina Gorghiu / Facebook
Cuprins
  1. Ce reproșează Alina Gorghiu și cum interpretează ea criticile USR
  2. Cum justifică fosta ministră încrederea în actualele legi ale justiției
  3. Ce acuză USR și cum justifică Dominic Fritz necesitatea unor schimbări urgente

Discuțiile politice privind modul de funcționare al sistemului judiciar revin în prim-plan după apariția investigației Recorder, care a stârnit reacții dure din partea reprezentanților scenei politice. Schimbul de declarații dintre fosta ministră a Justiției, Alina Gorghiu, și liderul USR, Dominic Fritz, arată încă o dată cât de polarizat rămâne subiectul reformelor din justiție.

Ce reproșează Alina Gorghiu și cum interpretează ea criticile USR

În mesajul transmis public, Alina Gorghiu afirmă că dezbaterea lansată de USR reprezintă o schimbare de discurs menită să acopere pierderile electorale ale formațiunii. Fosta ministră subliniază că instituțiile abilitate trebuie să clarifice urgent semnele de întrebare ridicate de documentarul Recorder. Ea notează că „Investigația Recorder ridică întrebări care trebuie clarificate rapid de instituțiile competente – Parchete, Inspecția Judiciară, CSM”, insistând asupra faptului că politicienii nu ar trebui să emită verdicte înaintea verificărilor oficiale.

Gorghiu critică cererea USR privind demiterea șefului DNA, argumentând că astfel de reacții sunt „pur emoționale” și susținând că „Justiția nu se reorganizează la nervi și nici la comandă”. În opinia ei, partidele ar trebui să evite presiunea publică exercitată asupra unor funcții cu statut independent, chiar în contextul unor sesizări mediatice intense.

Cum justifică fosta ministră încrederea în actualele legi ale justiției

În analiza propriului mandat, Gorghiu vorbește despre colaborarea cu profesioniștii din sistem și despre dificultățile inerente unor instituții cu structuri complexe. Ea atrage atenția că unii politicieni folosesc experiențele personale pentru a prezenta întregul sistem într-o lumină eronată, menționând că „nu îmi dă dreptul să mistific realitatea sistemului, cum o fac alții”. În acest context, fosta ministră amintește că legile adoptate sub mandatul lui Cătălin Predoiu au fost validate la nivel european, sugerând că ridicarea MCV reprezintă dovada unei direcții corecte pentru România.

Gorghiu susține că USR încearcă să exploateze tensiunile generate de investigația Recorder, afirmând că „USR schimbă tema după eșecul major de la București și încearcă să speculeze emoția publică”. Ea consideră că eventualele sancțiuni trebuie aplicate exclusiv în urma unor verificări instituționale clare, nu sub presiunea reacției publice, relatează ziare.com.

Ce acuză USR și cum justifică Dominic Fritz necesitatea unor schimbări urgente

De cealaltă parte, liderul USR preia radical critica la adresa modului în care funcționează instituțiile și acuză capturarea sistemului de către grupuri de influență. Fritz susține că legile actuale sunt rezultatul unor „aranjamente profund imorale”, construite prin compromisuri între politicieni și persoane obediente din justiție. În opinia sa, acestea au blocat lupta anticorupție și au generat un val de prescrieri și achitări, cu efecte vizibile în dosare cu prejudicii uriașe.

Dominic Fritz cere demiterea șefului DNA, afirmând că documentarul Recorder oferă probe care trebuie analizate. Tot el solicită un audit independent privind repartizarea dosarelor, promovări exclusiv prin concurs și revenirea competenței pe corupție în justiție la DNA. Liderul USR avertizează că „într-o justiție capturată, nimeni nu e în siguranță”, susținând că accesul la o justiție independentă devine esențial pentru protejarea oricărui cetățean.

Tags:
Citește și...
Cine este Raluca Moroșanu, magistrata care a contestat public conducerea CAB. Ce acuzații face judecătoarea (VIDEO)
Politică
Cine este Raluca Moroșanu, magistrata care a contestat public conducerea CAB. Ce acuzații face judecătoarea (VIDEO)
„Legea Nordis” a intrat în vigoare. Ce obligații noi au dezvoltatorii și cum sunt afectați cumpărătorii
Politică
„Legea Nordis” a intrat în vigoare. Ce obligații noi au dezvoltatorii și cum sunt afectați cumpărătorii
Șeful DNA se aliază cu judecătorii și acuză că documentarul Recorder pune presiune pe justiție. Prima reacție a lui Marius Voineag
Politică
Șeful DNA se aliază cu judecătorii și acuză că documentarul Recorder pune presiune pe justiție. Prima reacție a lui Marius Voineag
Cum au trecut suveraniștii de la „au pus mâna pe justiție” și „dosare politice” la „documentarul Recorder e o vrăjeală”. De ce se tem Simion, Alexandrescu și restul
Politică
Cum au trecut suveraniștii de la „au pus mâna pe justiție” și „dosare politice” la „documentarul Recorder e o vrăjeală”. De ce se tem Simion, Alexandrescu și restul
Judecătorii din CSM se revoltă după documentarul „Justiție capturată”. CSM susține că documentarul subminează încrederea în sistemul de justiție
Politică
Judecătorii din CSM se revoltă după documentarul „Justiție capturată”. CSM susține că documentarul subminează încrederea în sistemul de justiție
Premierul Ilie Bolojan împarte funcții la guvern. Claudiu Mureşan, numit preşedinte al ARF. USR a desemnat doi secretari de stat la MAE și MApN
Politică
Premierul Ilie Bolojan împarte funcții la guvern. Claudiu Mureşan, numit preşedinte al ARF. USR a desemnat doi secretari de stat la MAE și MApN
Bugetul pe 2026 va fi gata abia la final de ianuarie. Explicațiile premierului Bolojan (VIDEO)
Politică
Bugetul pe 2026 va fi gata abia la final de ianuarie. Explicațiile premierului Bolojan (VIDEO)
Cine va fi noul ministru al Apărării? Ilie Bolojan: „Sper să se vină cu o astfel de propunere” (VIDEO)
Politică
Cine va fi noul ministru al Apărării? Ilie Bolojan: „Sper să se vină cu o astfel de propunere” (VIDEO)
Bolojan, anunț despre coagularea forțelor de dreapta. „Fără reformare, partidele nu vor recâștiga încrederea românilor” (VIDEO)
Politică
Bolojan, anunț despre coagularea forțelor de dreapta. „Fără reformare, partidele nu vor recâștiga încrederea românilor” (VIDEO)
Ilie Bolojan a anunțat condițiile prin care șefii de instituții își vor putea crește indemnizațiile: “Asta înseamnă indicator de performanță” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a anunțat condițiile prin care șefii de instituții își vor putea crește indemnizațiile: “Asta înseamnă indicator de performanță” (VIDEO)
Ultima oră
14:54 - Corupție în anturajul premierului Spaniei. Fost ministru al transporturilor trimis în judecată
14:48 - EXCLUSIV: Reacția judecătoarei Daniela Panioglu după ce a fost linșată de șefa CAB. Acuzații extrem de grave (VIDEO)
14:31 - Guvernul face bani pe sănătatea românilor. Tăierea indemnizației de concediu medical lovește în angajați și angajatori (Analiză)
13:58 - EXCLUSIV: Reacția dură a vicepreședintelui CSM, procurorul Claudiu Sandu. „Statul de drept a murit. Ne convine această stare de semi-corupție” (VIDEO)
13:36 - Cine este Raluca Moroșanu, magistrata care a contestat public conducerea CAB. Ce acuzații face judecătoarea (VIDEO)
13:35 - Povestea Clinicii Blue – de la viziune la realitate în sprijinul echilibrului emoțional
13:29 - Dezvăluirile Recorder despre Justiție. Șefa Curții de Apel București acuză o operațiune de acaparare a Justiției
13:13 - Judecătorii care apar în documentarul Recorder, linșați de șefa Curții de Apel București. Când hoțul strigă hoții (VIDEO)
12:36 - „Legea Nordis” a intrat în vigoare. Ce obligații noi au dezvoltatorii și cum sunt afectați cumpărătorii
12:28 - Ancheta Recorder confirmată la Curtea de Apel București. „Tot ce a declarat colegul Laurențiu Beșu este adevărat. Dacă va fi contrazis este o minciună”. (VIDEO)