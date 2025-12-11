Discuțiile politice privind modul de funcționare al sistemului judiciar revin în prim-plan după apariția investigației Recorder, care a stârnit reacții dure din partea reprezentanților scenei politice. Schimbul de declarații dintre fosta ministră a Justiției, Alina Gorghiu, și liderul USR, Dominic Fritz, arată încă o dată cât de polarizat rămâne subiectul reformelor din justiție.

Ce reproșează Alina Gorghiu și cum interpretează ea criticile USR

În mesajul transmis public, Alina Gorghiu afirmă că dezbaterea lansată de USR reprezintă o schimbare de discurs menită să acopere pierderile electorale ale formațiunii. Fosta ministră subliniază că instituțiile abilitate trebuie să clarifice urgent semnele de întrebare ridicate de documentarul Recorder. Ea notează că „Investigația Recorder ridică întrebări care trebuie clarificate rapid de instituțiile competente – Parchete, Inspecția Judiciară, CSM”, insistând asupra faptului că politicienii nu ar trebui să emită verdicte înaintea verificărilor oficiale.

Gorghiu critică cererea USR privind demiterea șefului , argumentând că astfel de reacții sunt „pur emoționale” și susținând că „Justiția nu se reorganizează la nervi și nici la comandă”. În opinia ei, partidele ar trebui să evite presiunea publică exercitată asupra unor funcții cu statut independent, chiar în contextul unor sesizări mediatice intense.

Cum justifică fosta ministră încrederea în actualele legi ale justiției

În analiza propriului mandat, Gorghiu vorbește despre colaborarea cu profesioniștii din sistem și despre dificultățile inerente unor instituții cu structuri complexe. Ea atrage atenția că unii politicieni folosesc experiențele personale pentru a prezenta întregul sistem într-o lumină eronată, menționând că „nu îmi dă dreptul să mistific realitatea sistemului, cum o fac alții”. În acest context, fosta ministră amintește că legile adoptate sub mandatul lui Cătălin Predoiu au fost validate la nivel european, sugerând că ridicarea MCV reprezintă dovada unei direcții corecte pentru România.

Gorghiu susține că USR încearcă să exploateze tensiunile generate de investigația , afirmând că „USR schimbă tema după eșecul major de la București și încearcă să speculeze emoția publică”. Ea consideră că eventualele sancțiuni trebuie aplicate exclusiv în urma unor verificări instituționale clare, nu sub presiunea reacției publice, relatează ziare.com.

Ce acuză USR și cum justifică Dominic Fritz necesitatea unor schimbări urgente

De cealaltă parte, liderul USR preia radical critica la adresa modului în care funcționează instituțiile și acuză capturarea sistemului de către grupuri de influență. Fritz susține că legile actuale sunt rezultatul unor „aranjamente profund imorale”, construite prin compromisuri între politicieni și persoane obediente din justiție. În opinia sa, acestea au blocat lupta anticorupție și au generat un val de prescrieri și achitări, cu efecte vizibile în dosare cu prejudicii uriașe.

Dominic Fritz cere demiterea , afirmând că documentarul Recorder oferă probe care trebuie analizate. Tot el solicită un audit independent privind repartizarea dosarelor, promovări exclusiv prin concurs și revenirea competenței pe corupție în justiție la DNA. Liderul USR avertizează că „într-o justiție capturată, nimeni nu e în siguranță”, susținând că accesul la o justiție independentă devine esențial pentru protejarea oricărui cetățean.