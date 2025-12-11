B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Cine este Raluca Moroșanu, magistrata care a contestat public conducerea CAB. Ce acuzații face judecătoarea (VIDEO)

Iulia Petcu
11 dec. 2025, 13:36
Sursă foto: Inquam/Gyozo Baghiu
Cuprins
  1. Cine este magistrata care a contestat public conducerea Curții de Apel București
  2. Ce acuzații face judecătoarea și cum se justifică în fața colegilor
  3. Ce rol profesional are Moroșanu și cum s-a format reputația sa în sistem

Conferința organizată de conducerea Curții de Apel București a produs miercuri o scenă fără precedent, după ce judecătoarea Raluca Moroșanu a intervenit public pentru a-și susține colegul, Laurențiu Beșu, prezent în documentarul Recorder „Justiție capturată”. În fața presei și a celor 13 superiori ai săi, magistrata a prezentat o imagine tensionată din interiorul instanței, accentuând presiunea și climatul dificil în care își desfășoară activitatea.

Cine este magistrata care a contestat public conducerea Curții de Apel București

Raluca Moroșanu activează la Secția I penală a Curții de Apel București (CAB) și are o experiență de peste două decenii în magistratură. Prezența ei la conferința conducerii CAB a surprins, deoarece demersul a reprezentat un act rar de contestare directă într-un cadru oficial. Judecătoarea a declarat că „Sunt aici să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el este adevărat, conducerea nu ne ajută de niciun fel”, subliniind situația dificilă în care s-ar afla mai mulți magistrați. Ea a descris o atmosferă apăsătoare, menționând că „Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă”.

Moroșanu a insistat că experiențele relatate de colegul său corespund realității din instanță, afirmând ferm că „Dacă va fi contrazis este o minciună”. Prin aceste declarații, ea a adus în dezbatere publică o serie de nemulțumiri interne rareori discutate la nivel oficial.

Ce acuzații face judecătoarea și cum se justifică în fața colegilor

În continuarea intervenției, magistrata a explicat că o parte a corpului profesional împărtășește poziția sa, deși recunoaște că alți judecători ar putea susține conducerea actuală. Moroșanu a respins explicit orice insinuare privind activitatea sa profesională, afirmând: „Nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la ‘Doi şi un sfert’, nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat”. Ea a subliniat că reputația sa în rândul colegilor este bine cunoscută, adăugând că „dacă nu-l cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine”.

Prin această intervenție, judecătoarea a încercat să transmită că tensiunile semnalate în documentarul Recorder nu sunt cazuri izolate, ci reflectă dificultăți percepute de mai mulți magistrați ai instanței.

Ce rol profesional are Moroșanu și cum s-a format reputația sa în sistem

Dincolo de activitatea de la Curtea de Apel București, Raluca Moroșanu are un profil profesional solid, construit în ani de muncă în domeniul penal. Ea este autoarea unor lucrări de referință folosite frecvent în pregătirea studenților și a practicienilor din sistemul judiciar. De asemenea, activitatea ei ca formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri i-a consolidat vizibilitatea în rândul generațiilor de magistrați formați în ultimii ani.

Judecătoarea a participat și la procesul de elaborare a Noului Cod de Procedură Penală, un element care îi conferă autoritate suplimentară în dezbaterea privind funcționarea sistemului actual, relatează hotnews.ro. Printre publicațiile semnate de ea se regăsesc „Codul de procedură penală comentat”, „Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni”, „Codul de procedură penală. Executarea hotărârilor penale” și „Aspecte controversate în materia grațierii”.

