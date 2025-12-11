Dezvăluirile din documentarul Recorder au fost catalogate de șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, drept o operațiune concertată pentru preluarea Justiției.

Dezvăluirile Recorder zguduie Justiția

Preşedintele , Liana Arsenie, a susținut o conferință de presă în care a prezentat propriul punct de vedere după dezvăluirile Recorder. Ea a acuzat o presupusă prin care se urmărește . Totodată, a reclamat faptul că legea nu trebuie schimbată la presiunea străzii.

„Conferinţa survine în contextul evenimentelor din ultimele două săptămâni care par coordonate pentru o acaparare a puterii judecătoreşti, aşa încât, în virtutea obligaţiei de apărare a independenţei justiţiei, suntem aici pentru a trage atenţia asupra gravităţii situaţiei, pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru ca în lumina celor pe care le vom prezenta, să facem apel la întreaga comunitate media să verifice faptele efective raportate la naraţiunile manipulative şi false”, a declarat Liana Arsenie.

Șefa Curții de Apel București a cerut ca toate acuzațiile formulate în reportajul dat publicității să fie verificate. Ea a făcut apel la instituțiile statului abilitate să demareze verificări cu privire la acuzațiiel care au fost aduse.

„Totodată, astăzi cerem în mod public tuturor organismelor abilitate din ordinea juridică constituţională a statului român să procedeze la verificarea tuturor acuzaţiilor formulate în această perioadă şi să prezinte public rezultatul acestor verificări. Am învăţat cu toţii, judecători şi procurori, că justiţia se realizează prin Înalta Curte şi prin celelalte instanţe organizate conform legii”, a mai spus Liana Arsenie.

Replica șefei Curții de Apel București

Șefa Curții de Apel București a declarat că nu există nici o altă autoritate care se poate erija într-un deținător al adevărului absolut. Ea a declarat că puterea judecătoarească este abilitată să tranșeze chestiunile litigioase. Reacția Lianei Arsenie vine după dezvăluirile Recorder.

„Nici o altă autoritate nu se poate erija în deţinător al adevărului absolut şi nici nu poate tranşa chestiuni litigioase de competenţa instanţelor de judecată sau să statueze cu valoare de adevăr personal impus celorlalţi cine este de bună credinţă sau nu ori cine este onest sau nu”, a precizat preşedintele Curţii de Apel Bucureşti.

Liana Arsenie a avertizat că legea nu poate fi schimbată în stradă. Ea a acuzat o serie de manipulări și minciuni prin care este atacată puterea judecătorească. Totodată, a declarat că legea trebuie să aibă la bază cunoașterea sistemului juridic și respectul față de cetățeni. În nici un caz nu trebuie făcută de instituții politie în scopul preluării unei alte puteri a statului.

„Am învăţat că legea nu se schimbă în stradă prin minciuni, denaturări şi manipulare, că legea vine din cunoaştere juridică şi respect pentru cetăţean, nu din nevoia de capitalizare politică şi nici din nevoia de preluare ostilă a unei puteri în stat, care mai târziu să fie folosite în interes politic”, a mai afirmat Liana Arsenie.

CSM contestă dezvăluirile Recorder

Secția pentru judecători a a reacționat printr-un comunicat amplu, la dezvăluirile Recorder despre Justiție. Magistrații contestă concluziile documentarului și vede în acesta un episod al unei campanii de decredibilizare a justiției.

„Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere, care au avut poziţii publice constante în favoarea independenţei judecătorilor, condiţie esenţială pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”, se arată în comunicat.

În viziunea instituției, reportajul apare în prelungirea unor acțiuni care, în timp, ar viza erodarea credibilității magistraților.

„Consiliul nu poate ignora succesiunea temporală a faptelor, despre care a atras atenţia în poziţii publice anterioare, care a parcurs un plan bine stabilit, implicând distrugerea încrederii în sistemul de justiţie prin trivializarea discuţiilor despre pensiile de serviciu şi salariile judecătorilor, organizarea de proteste împotriva modului de aplicare a legii de către judecători, îndemnuri publice la revoltă din partea preşedintelui ţării, activarea unor foşti magistraţi pensionaţi care îndeamnă la acelaşi lucru, culminând cu reportajul jurnalistic apărut în preziua soluţiei Curţii Constituţionale”, transmite CSM.

Ce mai reclamă CSM

ecția pentru judecători afirmă că dezvăluirile Recorder contrazic evaluările internaționale recente, precum ridicarea MCV, rapoartele Rule of Law din 2023, 2024 și 2025, dar și acceptarea României în spațiul Schengen și avansarea procedurilor de aderare la OCDE. Toate aceste evoluții, susțin judecătorii ar fi fost posibile doar în contextul unui stat de drept funcțional.

„Alegaţiile din reportaj sunt contrare evaluărilor din ultimii ani efectuate faţă de sistemul de justiţie”, susține CSM.

Instituția explică și modul în care funcționează detașările, delegările și constituirea completurilor, punctând că toate aceste proceduri sunt supuse unor mecanisme de control, inclusiv atacurilor în instanță.