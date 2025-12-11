Judecătorii care apar în documentarul Recorder, linșați de șefa Curții de Apel București. Când hoțul strigă hoții (VIDEO)

Șefa Curții de Apel București i-a pus la zid pe judecătorii care apar în documentarul Recorder. Deși acuză un linșaj la adresa justiției, Liana Arsenie a oferit o lecție despre cum se linșează un om cu care nu e de acord.

Judecătorii din documentarul Recorder, atacați de șefa Curții de Apel București

Primul atacat a fost Lucian Beșu, judecătorul care a dezvăluit în documentarul Recorder, neregulile în procesele unor nume grele din politica românească. Șefa Curții de Apel a cerut deja verificări la Inspecția Judiciară.

„Afirmațiile făcute precum că „inculpații sunt scăpați” reprezintă o autopronunțare. Judecătorul știe care va fi soluția procesului abia la finalul procesului. Afirmații precum că sunt chemați la CAB judecători sensibili, fac obiectul sesizării CSM, așa că nu vom dezbate asta. În ceea ce privește activitatea sa la Doi și un Sfert menționăm că am cerut detalii de la instituțiile abilitate. Am decis sesizarea Inspecției Judiciare și CNSAS și așteptăm rezultatele.”, a declarat Liana Arsenie.

A urmat judecătoarea Daniela Panioglu. În cazul ei, linșajul a fost pregătit minuțios. S-a prezentat chiar o înregistrare în care judecătoarea este prezentată cum țipă în sala de judecată. Fără nicio legătură cu dezvăluirile din documentarul Recorder. Doar pentru a o pune la zid.

„Îl apărați? Ce își retrage clientul dvs? E logic, doamna avocat? Doamna avocat, vreți să vă trimitem la cursuri de drept? Când se face procedura civilă, în ce an? Răspundeți! Ce își retrage?”, se aude, printre altele, în înregistrare.

Apoi vine atacul.

„În timp ce invocă exigențe morale, a lansat în spațiul public acuzații care nu sunt factuale. Ea a acuzat alte persoane fără probe. O să prezentăm factorul declanșator al conflictului. Deși în 15 iunie 2011 doamna judecător a dobândit dreptul de proprietate a unui apartament, până în 2015 a continuat să deconteze o chirie de la stat, declarând în fals că nu deține o locuință. Când CAB a aflat realitatea și a asistat plata chiriei, judecătoarea a atacat decizia în instanță.

Această conduită vorbește de la sine despre prăpastia dintre vorbe și fapte. Nu putem fi deontologi doar în ceea ce îi privește pe alții. Conduita sa ilicită nu e doar de însușire a banului public, ci este vorba și despre încălcarea atribuțiilor de serviciu. Ea a fost sancționată pentru afecțiuni fizice și verbale asupra unui coleg. Ea l-a lovit cu dosarul în cap pe colegul său de complet de judecată.

Mulți colegi au refuzat să facă echipă cu ea, din 23 de judecători, 1 singur judecător și-a manifestat intenția de a face complet cu doamna judecător. După un an, a renunțat și el.”, a declarat șefa .