Zeci de vârstnici găsiți în condiții improprii într-o locuință din Timiș. Cum au dispărut oamenii din azil peste noapte (VIDEO)

Iulia Petcu
11 dec. 2025, 10:33
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce au constatat inspectorii la primul control
  2. Cum au descoperit inspectorii relocarea beneficiarilor
  3. În ce condiții trăiau vârstnicii relocați

Autoritățile din Timiș investighează un caz grav care implică relocarea neanunțată a zeci de vârstnici cazați într-un azil privat. În urma controalelor inițiale, inspectorii au descoperit nereguli majore, iar situația s-a complicat după ce beneficiarii au fost mutați, pe ascuns, într-o locuință aflată la zeci de kilometri distanță. Intervențiile ulterioare au scos la iveală condiții improprii și posibile activități desfășurate ilegal.

Ce au constatat inspectorii la primul control

Azilul privat din comuna Lenauheim, județul Timiș, a fost verificat în urmă cu câteva zile de echipele Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS), care au notat deficiențe semnificative ce necesitau remediere urgentă.

Conducerea căminului fusese obligată să transmită zilnic informații privind progresele realizate pentru corectarea problemelor, însă instituția nu a oferit nicio raportare în perioada respectivă. Lipsa acestor actualizări a intensificat suspiciunile autorităților și a determinat revenirea rapidă în control.

Cum au descoperit inspectorii relocarea beneficiarilor

La controlul următor, autoritățile au găsit doar 14 din cei 56 de vârstnici care se aflau anterior în centru, restul fiind transferați în mod neanunțat la domiciliul proprietarei din Cenad. Un aparținător a relatat că i s-a explicat vag că are loc un control și că mutarea ar fi temporară, fără detalii clare despre nereguli. El a precizat că mama sa se afla printre persoanele relocate și că nu fusese informat în prealabil, deoarece nu o mai putuse contacta de două zile.

La locuința proprietarei, situată la 50 de kilometri de azil, au fost găsite 76 de persoane, multe dintre ele bolnave și așezate pe saltele direct pe podea, potrivit stirileprotv.ro. Echipaje medicale, polițiști și pompieri au evaluat rapid situația și au intervenit pentru verificări suplimentare.

Directorul executiv al AJPIS Timiș, Diana Cojoleanca, a declarat: „Este vorba de o persoană fizică care a găzduit clandestin, este o anchetă în curs. Persoanele au fost evaluate și vor fi transportate în condiții de maximă siguranță la centre pentru persoane vârstnice.” Afirmațiile sale confirmă existența unei activități neautorizate și relevă amploarea neregulilor identificate.

În ce condiții trăiau vârstnicii relocați

Beneficiarii ar fi fost îngrijiți de cetățeni asiatici fără drept de ședere în România, ceea ce ridică noi întrebări privind modul de administrare al centrului privat. Ferestrele imobilului erau acoperite cu staniol, semn că proprietarii ar fi încercat să limiteze vizibilitatea din exterior pentru a evita suspiciunile vecinilor.

O localnică a descris situația spunând: „Din câte am văzut, nu erau în stare foarte bună. Era o bătrână aproape leșinată. Stăteau și pe saltele pe jos. Când am ajuns la fața locului am văzut bătrânii cum îi scoteau de înăuntru. Alții i-au scos pe targă.” Un alt localnic a completat: „Toată lumea și-a făcut peste noapte azil de bătrâni, toată lumea are. Cea mai bună afacere în momentul ăsta. Ar trebui să fie controale peste tot.”

Autoritățile au decis relocarea tuturor persoanelor în centre autorizate din județ, unde pot beneficia de îngrijiri adecvate și monitorizare continuă. Nouă vârstnici au fost transportați la spital, iar rudele au relatat că plăteau peste 3000 de lei lunar pentru servicii care nu respectau niciun standard legal. Proprietara imobilului clandestin a fost dusă la audieri, iar ancheta continuă pentru stabilirea responsabilităților penale.

