Anchetă la un liceu din Galați. Este vizată o profesoară care se confruntă cu la ore. Aceasta și-ar fi amenințat elevii că le taie degetele dacă nu stau cuminți.

Anchetă la o școală din Galați

Profesoara unui este cercetată după ce și-ar fi amenințat elevii că le taie degetele, cu un briceag, dacă nu stau cuminți la oră. Ancheta a fost deschisă după ce unul dintre copii, speriat, le-ar fi povestit părinților, cerând să fie transferat la altă școală. Pe parcursul investigațiilor, cadrul didactic a fost suspendat și a fost convocată pentru audieri.

Incidentul cercetat a avut loc, conform presei locale, la (CNMK) din Galați. Profesoara a fost acuzată că are un comportament inadecvat în timpul orelor de curs și că i-a amenințat pe elevii care îi deranjează orele.

Pe 20 noiembrie, unul dintre copii le-a povestit părinților că profesoara i-a amenințat că le va tăia degetele dacă nu sunt cuminți. Mai mult ca să-și întărească amenințarea, ea le-ar fi spus că are un briceag în poșetă, pe care îl va folosi.

Auzind cele povestite de copil, părinții au sesizat poliția care a inițiat cercetările. Pe parcursul anchetei, până la lămurirea situației, cadrul didactic a fost suspendat și nu mai poate preda.

Ce spune directorul școlii despre situație

Polițiștii au deschis o anchetă, profesoara fiind cercetată pentru purtare abuzivă și pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Directorul școlii susține că odată ce a fost demarată o cercetare, a luat măsurile impuse de regulament, în acest caz. Așa s-a ajuns la suspendarea profesoarei, decizie adoptată la nivelul consiliului de administrație al școlii. Ea va fi oprită de la predare până la finalizarea cercetărilor.

Inspectoratul Școlar supraveghează ancheta

Inspectoratului Școlar Galați a confirmat că există o la Colegiul Mihail Kogălniceanu. Oficialii instituției au transmis că măsura adoptată de conducerea unității școlare este corectă.

„Conducerea liceului a procedat conform legii în vigoare, iar profesoara în cauză a fost temporar suspendat din funcție, până vom avea un rezultat final. În acel moment, vom aplica și noi legea, în funcție de rezultatul anchetei. Îi asigurăm pe părinți că vom asigura suplinirea la ore a doamnei profesoare, astfel încât actul educațional să se desfășoare normal, iar elevii să poată dobândi cunoștințele necesare”, a spus purtătorul de cuvânt al ISJ Adrian Silivestru, pentru Viața Liberă.

Jurnaliștii nu au reușit să ia legătura și cu profesoara cercetată. Potrivit unor surse citate de aceștia, ea ar fi declarat că deține un briceag, pe care îl poartă în poșetă. A spus că îl folosește doar pentru a curăța diferite produse alimentare. În ce privește amenințarea pentru care a fost deschisă această anchetă. a spus că a fost doar o glumă.