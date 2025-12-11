B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Anchetă la o școală din Galați. Gluma proastă care a adus o profesoară în fața procurorilor

Anchetă la o școală din Galați. Gluma proastă care a adus o profesoară în fața procurorilor

Adrian Teampău
11 dec. 2025, 11:22
Anchetă la o școală din Galați. Gluma proastă care a adus o profesoară în fața procurorilor
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Anchetă la o școală din Galați
  2. Ce spune directorul școlii despre situație
  3. Inspectoratul Școlar supraveghează ancheta

Anchetă la un liceu din Galați. Este vizată o profesoară care se confruntă cu acuzații de purtare abuzivă la ore. Aceasta și-ar fi amenințat elevii că le taie degetele dacă nu stau cuminți.

Anchetă la o școală din Galați

Profesoara unui liceu gălățean este cercetată după ce și-ar fi amenințat elevii că le taie degetele, cu un briceag, dacă nu stau cuminți la oră. Ancheta a fost deschisă după ce unul dintre copii, speriat, le-ar fi povestit părinților, cerând să fie transferat la altă școală. Pe parcursul investigațiilor, cadrul didactic a fost suspendat și a fost convocată pentru audieri.

Incidentul cercetat a avut loc, conform presei locale, la Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” (CNMK) din Galați. Profesoara a fost acuzată că are un comportament inadecvat în timpul orelor de curs și că i-a amenințat pe elevii care îi deranjează orele.

Pe 20 noiembrie, unul dintre copii  le-a povestit părinților că profesoara i-a amenințat că le va tăia degetele dacă nu sunt cuminți. Mai mult ca să-și întărească amenințarea, ea le-ar fi spus că are un briceag în poșetă, pe care îl va folosi.

Auzind cele povestite de copil, părinții au sesizat poliția care a inițiat cercetările. Pe parcursul anchetei, până la lămurirea situației, cadrul didactic a fost suspendat și nu mai poate preda.

Ce spune directorul școlii despre situație

Polițiștii au deschis o anchetă, profesoara fiind cercetată pentru purtare abuzivă și pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Directorul școlii susține că odată ce a fost demarată o cercetare, a luat măsurile impuse de regulament, în acest caz. Așa s-a ajuns la suspendarea profesoarei, decizie adoptată la nivelul  consiliului de administrație al școlii. Ea va fi oprită de la predare până la finalizarea cercetărilor.

Inspectoratul Școlar supraveghează ancheta

Inspectoratului Școlar Galați a confirmat că există o cercetare judiciară la Colegiul Mihail Kogălniceanu. Oficialii instituției au transmis că măsura adoptată de conducerea unității școlare este corectă.

„Conducerea liceului a procedat conform legii în vigoare, iar profesoara în cauză a fost temporar suspendat din funcție, până vom avea un rezultat final. În acel moment, vom aplica și noi legea, în funcție de rezultatul anchetei. Îi asigurăm pe părinți că vom asigura suplinirea la ore a doamnei profesoare, astfel încât actul educațional să se desfășoare normal, iar elevii să poată dobândi cunoștințele necesare”, a spus purtătorul de cuvânt al ISJ Adrian Silivestru, pentru Viața Liberă.

Jurnaliștii nu au reușit să ia legătura și cu profesoara cercetată. Potrivit unor surse citate de aceștia, ea ar fi declarat că deține un briceag, pe care îl poartă în poșetă. A spus că îl folosește doar pentru a curăța diferite produse alimentare. În ce privește amenințarea pentru care a fost deschisă această anchetă. a spus că a fost doar o glumă.

Tags:
Citește și...
Criza colectării separate în București: infrastructură slabă, comportamente consolidate, lipsa controlului
Eveniment
Criza colectării separate în București: infrastructură slabă, comportamente consolidate, lipsa controlului
Zeci de vârstnici găsiți în condiții improprii într-o locuință din Timiș. Cum au dispărut oamenii din azil peste noapte (VIDEO)
Eveniment
Zeci de vârstnici găsiți în condiții improprii într-o locuință din Timiș. Cum au dispărut oamenii din azil peste noapte (VIDEO)
Românii învinuiți pentru reapariția rujeolei în Spania. Refuzul vaccinării, printre cauzele răspândirii bolii
Eveniment
Românii învinuiți pentru reapariția rujeolei în Spania. Refuzul vaccinării, printre cauzele răspândirii bolii
Cum protejezi centrala când pleci de acasă mai multe zile. Ce setări sunt recomandate pentru a evita consumul inutil
Eveniment
Cum protejezi centrala când pleci de acasă mai multe zile. Ce setări sunt recomandate pentru a evita consumul inutil
Analiza lui CTP despre documentarul Recorder „Justiția capturată”: „Filmul îți cade în cap la final ca o lespede”
Eveniment
Analiza lui CTP despre documentarul Recorder „Justiția capturată”: „Filmul îți cade în cap la final ca o lespede”
Curtea de Apel București anunță o conferință extraordinară de presă după documentarul Recorder. Ce răspunsuri pregătește instanța pentru opinia publică
Eveniment
Curtea de Apel București anunță o conferință extraordinară de presă după documentarul Recorder. Ce răspunsuri pregătește instanța pentru opinia publică
Descoperire rară în fauna României. O specie dispărută din România a fost observată în Hunedoara
Eveniment
Descoperire rară în fauna României. O specie dispărută din România a fost observată în Hunedoara
Curtea de Apel reacționează la interviul Recorder. Ce acuzații îi aduc judecătorului Laurențiu Beșu, care a apărut în documentar
Eveniment
Curtea de Apel reacționează la interviul Recorder. Ce acuzații îi aduc judecătorului Laurențiu Beșu, care a apărut în documentar
Ziua ideală pentru rezervarea biletului de avion. Când este cu adevărat cel mai avantajos să cumperi bilete
Eveniment
Ziua ideală pentru rezervarea biletului de avion. Când este cu adevărat cel mai avantajos să cumperi bilete
Protest la CSM, după documentarul Recorder: „Justiție, nu mafie!”. Manifestanții cer demisii (VIDEO)
Eveniment
Protest la CSM, după documentarul Recorder: „Justiție, nu mafie!”. Manifestanții cer demisii (VIDEO)
Ultima oră
11:46 - Românii folosesc masiv cardurile de credit în decembrie. Ce riscuri ascund cumpărăturile de Sărbători
11:34 - Criza colectării separate în București: infrastructură slabă, comportamente consolidate, lipsa controlului
11:33 - Cum au trecut suveraniștii de la „au pus mâna pe justiție” și „dosare politice” la „documentarul Recorder e o vrăjeală”. De ce se tem Simion, Alexandrescu și restul
10:53 - Camelia Voinea, plătită regește de ANS. Antrenoarea câștigă mai mult decât sportivii medaliați
10:34 - Judecătorii din CSM se revoltă după documentarul „Justiție capturată”. CSM susține că documentarul subminează încrederea în sistemul de justiție
10:33 - Zeci de vârstnici găsiți în condiții improprii într-o locuință din Timiș. Cum au dispărut oamenii din azil peste noapte (VIDEO)
10:09 - RCA în 2026: Ce trebuie să știi cu adevărat dacă nu vrei să plătești inutil!
10:04 - Premierul Ilie Bolojan împarte funcții la guvern. Claudiu Mureşan, numit preşedinte al ARF. USR a desemnat doi secretari de stat la MAE și MApN
09:43 - Motoarele clasice revin în preferințele cumpărătorilor la nivel global. De ce încetinește tranziția spre vehicule electrice
09:29 - Românii învinuiți pentru reapariția rujeolei în Spania. Refuzul vaccinării, printre cauzele răspândirii bolii