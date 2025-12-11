Orașul românilor fericiți a fost stabilit în baza mai multor studii privind calitatea vieții și satisfacția urbană. Locuitorii apreciază siguranța, confortul urban sau accesul la spații verzi.

Orașul în care trăiesc cei mai fericiți români

Municipiul Brașov a fost desemnat, în anul 2025, localitate cu cei mai fericiți locuitori din România. Potrivit studiilor privind și satisfacția urbană, brașovenii apreciază siguranța publică, accesul la spațiile verzi și confortul urban. Orașul românilor fericiți se află pe locul 220 în la nivel internațional.

Acest clasament analizează indicatori precum siguranța, sustenabilitatea, mobilitatea, participarea civică și bunăstarea emoțională.

Popularitatea crescută și nivelul ridicat al turismului au dus la creșterea în orașul de sub muntele Tâmpa. Prețul locuințelor și chiriile au ajuns la cele mai ridicate niveluri din țară. În plus prețurile la facilitățile de distracție și la servicii s-au majorat în mod constant.

Municipiul Brașov oferă satisfacție și confort, dar la un preț ridicat pentru rezidenți, arată o cercetare realizată de o platformă pentru vânzarea imobiliarelor. Iar aceste aspecte sunt de natură să mai umbrească din fericirea localnicilor. Mai ales a celor care nu lucrează în domeniul turismului și, drept urmare nu beneficiază de plus-valoarea adusă de acest domeniu.

Ce îi nemulțumește pe brașoveni

Viața în orașul românilor fericiți a devenit tot mai scumpă, pentru localnici, pe măsură ce popularitatea Brașovului a crescut. Costurile vieții au ajuns la un nivel peste media națională, iar acest lucru face traiul mai dificil pentru localnici. Prețurile locuințelor din Brașov sunt printre cele mai ridicate din țară, imediat după București și Cluj-Napoca. O garsonieră se închiriază cu sume cuprinse între 380 și 500 de euro.

Din acest motiv, mulți tineri se apropie cu greu de o locuință. Pe de altă parte, locurile de muncă pentru localnici, cu unele excepții, nu sunt chiar atât de bine remunerate. De aici și nemulțumirile.

De asemenea, prețurile practicate în restaurante și pentru serviciile din au crescut constant în ultimii ani. Aceasta este o consecință a creșterii nivelului turismului. Dar, pe de altă parte stârnește nemulțumiri în rândul localnicilor pentru care asemenea facilități de petrecere a timpului liber devin tot mai greu accesibil.

Concluzie despre viața în orașul românilor fericiți

Având în vedere toate acestea, concluziile nu sunt pozitive în totalitate. Deși Brașovul este orașul românilor fericiți, calitatea vieții vine la pachet cu un cost de trai tot mai ridicat.

Banii aduși de turism dezvoltă comunitatea, dar acest lucru afectează negativ rezidnții. Aceștia trebuie să plătească mai mult pentru a trăi în municipiul Brașov. Prețurile au devenit tot mai mari, peste media națională.