Dezvăluirile despre abuzurile din sistemul de justiție au fost confirmate de încă un magistrat de la . În debutul conferinței de presă organizată de conducerea instituției, judecătoarea Raluca Moroşanu și-a anunțat susținerea pentru Laurențiu Beșu.

Dezvăluirile Recorder confirmate de încă un judecător

Raluca Moroşanu, judecătoare la Curtea de Apel Bucureşti a confirmat, la conferința de presă organizată după , că dezvăluirile sunt reale. s-a prezentat spunând că este judecător la Secţia 1 Penală a Curţii de Apel Bucureşti, având o experiență de peste 20 de ani. Magistratul a confirmat ceea ce a spus coleguă său și și-a arătat susținerea față de el. Raluca Moroşanu, din instituţie.

„Am venit aici să îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el acolo e adevărat, dacă va fi contrazis este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel”, a declarat Raluca Moroşanu.

Judecătoarea a reclamat situaţia „toxică şi încordată” din cadrul Curții de Apel. Potrivit spuselor sale, o parte din colegii săi cunosc situația și îi dau dreptate. Opiniile, a spus, sunt împărțite

Suntem terorizați. Dacă nu îl credeți pe Lucian Beșu, credeți-mă pe mine

„Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu ce va face cealaltă parte, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea”, a adăugat Raluca Moroşanu.

Judecătoarea Raluca Moroşanu a precizat că nu a fost ofiţer acoperit. Ea a precizat că a fost toată viața magistrat și că a lucrat ca formator la Institutul Naţional al Magistraturii şi la Şcoala Naţională de Grefieri.

„Nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la «doi şi-un sfert», nicăieri, am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistraturii şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani şi ei vor şti că nu mint, dacă nu îl cred pe colegul Laurenţiu măcar să mă creadă pe mine”, a adăugat ea.

În replică, preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a afirmat că cere verificarea tuturor acuzaţiilor aduse în ultima perioadă.

„Cerem public tuturor organismele să verifice toate acuzaţiile aduse şi să prezinte public rezultatul verificărilor. Nicio altă autoritate nu se poate erija în deţinătorul adevărului absolut”, a afirmat Liana Arsenie.