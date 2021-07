Andrei Baciu, în presa africană: „Campania de vaccinare a României este un exemplu direct de bune practici în regiune” (VIDEO)

Secretarul de stat Andrei Baciu a devenit vedetă și în presa africană. Oficialul român a fost intervievat cu privire la campania de vaccinare anti-COVID-19 din țara noastră, iar răspunsurile oferite de acesta în presa internațională par că mai degrabă descriu o altă țară. Baciu a prezentat campania de vaccinare a României ca „un exemplu direct de bune practici în regiune”, deși cifrele par să nu reflecte deloc cele spuse de secretarul de stat.

Andrei Baciu a fost coperta revistei Times of Africa, pentru numărul 2 al acestui an, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Andreea Moraru. El a acordat un interviu în care a vorbit despre felul în care țara noastră a reușit să reziste pandemiei. Baciu spune că întreaga noastră campanie de vaccinare a fost un succes și laudă conducerea președintelui Klaus Iohannis.

Baciu a vorbit pentru Times of Africa despre campania de vaccinare din România

„România a dovedit că are capacitatea instituțională de a acționa rapid, în timp util și eficient pentru a limita răspândirea pandemiei. Sub conducerea puternică a președintelui țării și cu o echipă dedicată, cu angajament și responsabilitate, am reușit să construim încredere, să gestionăm anxietatea și să încurajăm un sentiment de profesionalism și orientare comunitară într-o perioadă extraordinar de dificilă”, a susținut Baciu.

Andrei Baciu le-a mai povestit jurnaliștilor africani și faptul că țara noastră este un exemplu pozitiv în regiune pentru felul în care a gestionat pandemia, dar și campania de vaccinare.

„Am reușit să depășim barierele dezinformării și ezitarea profundă și înrădăcinată față de vaccinare și să implementăm o campanie de vaccinare de succes comunicând intens și transparent despre procedurile de implementare a campaniei de vaccinare. Campania de vaccinare a României este un exemplu direct de bune practici în regiune. Această poveste de succes este unul dintre cele mai bune impulsuri în sprijinul proiectului de sănătate al Uniunii Europene”, a mai afirmat secretarul de stat.

Între timp, campania de vaccinare s-a gripat total în ultimele săptămâni. De mai mult de o săptămâna nu au mai fost vaccinați mai mult de 20.000 de români. De altfel, țara noastră a început și să vândă din dozele de vaccin de la Uniunea Europeană. Până acum, România a vândut peste două milioane de doze către Danemarca și au donat sute de mii în Republica Moldova și Ucraina.