B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
O femeie a rămas blocată într-o toaletă din deșert. A fost salvată abia după trei ore

Selen Osmanoglu
24 apr. 2026, 22:20
Sursa foto: thoughtco.com
Cuprins
  1. Oprire de urgență transformată în coșmar
  2. Trei ore de așteptare până la salvare
  3. Ancheta autorităților
  4. Fără răni grave, dar cu o experiență traumatizantă

O femeie aflată într-o călătorie prin Australia a trecut printr-un incident extrem de neobișnuit, după ce a rămas blocată într-o latrină dintr-o zonă izolată a deșertului, în urma prăbușirii structurii. Salvarea ei a durat aproximativ trei ore și a fost posibilă datorită intervenției unui localnic.

Oprire de urgență transformată în coșmar

Potrivit informațiilor autorităților locale, femeia se afla în drum spre Canberra, alături de soț și cei doi copii, după ce își vizitase rudele în Darwin, scrie BBC.

La un moment dat, familia a făcut o oprire într-o zonă izolată din Rezervația Meteoritului Henbury, situată la aproximativ 145 de kilometri sud-vest de Alice Springs. Acolo se află toalete de tip latrină, structuri simple, fără sistem de canalizare, frecvent întâlnite în zonele rurale sau de camping.

În timpul utilizării uneia dintre aceste toalete, structura s-a prăbușit, iar femeia a rămas blocată până la brâu în groapa septică.

Trei ore de așteptare până la salvare

Femeia a rămas blocată în condiții extrem de dificile timp de aproximativ trei ore, până când a fost observată de un localnic aflat întâmplător în zonă.

Soțul acesteia a reușit să atragă atenția unui angajat din apropiere, care a intervenit rapid. Acesta a coborât o frânghie în groapă, astfel încât femeia să se poată ține, iar ulterior a fost folosit un vehicul pentru a o scoate la suprafață.

Operațiunea de salvare a durat mai bine de 45 de minute, potrivit martorilor citați de presa locală.

Ancheta autorităților

Instituția responsabilă de siguranța la locul de muncă din Northern Territory, NT WorkSafe, a confirmat incidentul și a anunțat că a fost deschisă o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs prăbușirea structurii.

De asemenea, agenția care administrează rezervația a notificat autoritățile imediat după incident.

Fără răni grave, dar cu o experiență traumatizantă

Femeia a fost transportată la spital pentru investigații, însă nu a suferit răni grave în urma incidentului.

Deși s-a încheiat fără consecințe medicale serioase, întâmplarea a atras atenția asupra siguranței infrastructurii din zonele izolate și a riscurilor asociate utilizării acestor facilități de bază din deșertul australian.

Tags:
