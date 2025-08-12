Andrei Caramitru anunță că 40% dintre români sunt analfabeți funcțional, iar 15% sunt retardați clinic: „Se rezolvă cu iod, alimentație echilibrată. E groaznic”

Economistul trage un semnal de alarmă printr-o postare publicată pe contul său de Facebook. Mai exact, Caramitru, care citează rezultate ale Testelor , dar și date disponibile pe Google, anunță că 15% din români sunt retardați clinic, iar 40% din populația țării e analfabetă funcțional.

Cum arată datele, potrivit lui Andrei Caramitru

Tot el mai spune că problema se rezvolvă cu iod și printr-o alimentație echilibrată.

„IQ mediu la noi : 87-91 (studii științifice serioase). Aproape ultimii din Europa.

Cum IQ este distribuit pe curba lui Gauss, avem deci :

– 40% analfabeti funcțional (IQ sub 85 – adică nivelul de la care nu te poți inrola în armata SUA). Fix dar fix cât iese și pe testele PISA (care de fapt sunt tot un test de IQ doar ca denumit un pic diferit)

– 15% retardati clinic (IQ sub 75).

Avem insa 3 grupuri : zona urbană (50%), rural majoritar (40%), categoria de valori care nu pot fi numite (10%).

Din testele pisa știm ca sunt diferențe foarte mari între cele 3 grupuri :

– zona urbană : IQ 100 mediu (nivel echivalent cu media europeană)

– rural majoritar : IQ 80 mediu

– valorile pe care nu le putem numi : IQ 74 mediu (meta analiza pe toate studiile făcute)”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.



„Cifrele astea explica tot. De ce atat de putini pot termina bac-ul. De ce foarte multi din rural si valori nu pot termina nici 4-8 clase. De ce avem atat de multi care nu pot lucra. De ce se votează cum se votează. De ce atât de mulți cred niste chestii crazy complet.

Problema rurală este inimaginabil de gravă. O zic toți de la Cuza încoace, în fiecare epocă asta a fost problemă structurală a țării. Vorbiți cu orice profesor expus la rural sau la valori și vă va explica un pic mai mult…

Dacă vreți să aveți confirmare și nu mă credeți – căutați singuri pe Google, pe chatgpt, pe ce vreți voi.

Problema e ca nu e “rezolvabil” prin educație. Se rezolvă doar cu iod, alimentație echilibrată când sunt mici, expunere la stimuli avansați (nu la dat cu sapa sau stat la birt în sat ci la mediul urban) și durează ohohoho multe generații. Și nu garantează nimeni ceva. E profund structural e o acumulare genetică. E groaznic”, a mai adăugat economistul.