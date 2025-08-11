Un copil de patru ani, aflat în vacanță cu familia în Olmedo, Sardinia, a murit după ce a rămas blocat într-o mașină parcată în soare. Medicii nu au reușit să-l salveze, în ciuda transferului acestuia la unul dintre cele mai bune spitale din Roma.
Incidentul a avut loc miercurea trecută, atunci când un copil„, profitând de neatenția părinților, s-a urcat singur în mașina acestora parcată în soare.
Câteva ore mai târziu băiatul a fost găsit inconștient în interiorul mașinii, și a fost transportat de urgență la spital, unde medicii au constatat că a suferit un șoc termic provocat de expunerea îndelungată la temperaturile extreme.
Potrivit leggo.it, citat de către Observator, medicii au stabilit că starea acestuia era critică, necesitând transferul către secția de terapie intensivă.
Vineri seara, cum starea copilului nu prezenta îmbunătățiri, s-a decis transferul acestuia la Policlinico Gemelli din Roma, pentru tratamente specializate. Din păcate, în dimineața aceasta, băiatul a murit din cauza unui stop cerebral, consecință a insolației grave.
Polițiștii au deschis o anchetă, analizând toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.
Cazul arată încă o dată, pericolul extrem al lăsării copiilor nesupravegheați în vehicule expuse la soare, mai ales în zilele caniculare, chiar și pentru perioadele scurte de timp.