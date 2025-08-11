Un copil de patru ani, aflat în vacanță cu familia în Olmedo, Sardinia, a murit după ce a rămas blocat într-o mașină parcată în soare. Medicii nu au reușit să-l salveze, în ciuda transferului acestuia la unul dintre cele mai bune spitale din Roma.

Cuprins:

Cum a fost posibilă producerea acestei tragedii

Cum a evoluat starea copilului și ce spun autoritățile

Cum a fost posibilă producerea acestei tragedii

Incidentul a avut loc miercurea trecută, atunci când un copil„, profitând de neatenția , s-a urcat singur în acestora parcată în soare.

Câteva ore mai târziu băiatul a fost găsit inconștient în interiorul mașinii, și a fost transportat de urgență la spital, unde medicii au constatat că a suferit un șoc termic provocat de expunerea îndelungată la temperaturile extreme.

Potrivit , citat de către Observator, medicii au stabilit că starea acestuia era critică, necesitând transferul către secția de terapie intensivă.

Cum a evoluat starea copilului și ce spun autoritățile

Vineri seara, cum starea copilului nu prezenta îmbunătățiri, s-a decis transferul acestuia la Policlinico Gemelli din Roma, pentru tratamente specializate. Din păcate, în dimineața aceasta, băiatul a murit din cauza unui stop cerebral, consecință a insolației grave.

Polițiștii au deschis o anchetă, analizând toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Cazul arată încă o dată, pericolul extrem al lăsării copiilor nesupravegheați în vehicule expuse la soare, mai ales în zilele caniculare, chiar și pentru perioadele scurte de timp.