Bogdan Gheorghiu: Organizatorii de evenimente trebuie să se implice mai activ în campania de vaccinare împotriva COVID-19

Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii,prezent sâmbătă,în platoul B1 TV, la emisiunea Talk B1, prezentată de Ștefan Păscuță a vorbit despre cele mai noi măsuri luate pentru organizarea de evenimente culturale, în funcție de evoluția pandemică din acest moment.

Acesta a transmis că organizatorii de evenimente culturale trebuie să se implice mai activ în campania de vaccinare, pentru ca, pe viitor, oamenii să poată participa la spectacole fără restricții.

„Nemulțumirile lor nu țin doar de masurile restrictive. Vorbim și de finanțare. Facem un apel către organizatori să se implice mai activ in campania de vaccinare, pentru că toate relaxările vin după un procent de vaccinare bun. Dorim o implicare mai activă a organizatorilor de evenimente in campania de vaccinare. Se fac eforturi mari. Guvernul a inițiat tot felul de campanii și noi, la Ministerul Culturii, am avut campanii de vaccinare in nenumărate instituții aflate in subordinea noastră.Au fost desfășurate cu succes„, a spus ministrul.