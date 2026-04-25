Ce se întâmplă cu cafeaua în 2026. De la espresso clasic la băuturi din sfeclă și alge, trendurile care schimbă complet piața

Ana Beatrice
25 apr. 2026, 20:57
Sursă foto: freepik.com

În 2026, cafeaua nu mai înseamnă doar espresso. Piața se reinventează rapid, de la rețete clasice reinterpretate până la alternative neașteptate precum băuturile din sfeclă, alge sau chiar cartof.

În același timp, cafeaua premium devine mai scumpă. În schimb, profilul ei este mai curat, fiind mai puțin prăjită și mai apropiată de gustul original al boabelor. Specialiștii pariază însă pe o recoltă record în Brazilia, care ar putea tempera valul de scumpiri.

Care este evoluția prețurilor și ce promite recolta din Brazilia

După o perioadă de scumpiri accelerate, piața cafelei începe, timid, să-și tragă sufletul. Într-o ceașcă mică de doar 20 de mililitri nu se simte doar aroma intensă, ci și tensiunea unei industrii care încearcă să se stabilizeze. Prețurile au scăzut ușor, cu aproximativ 6% în ultima lună, după un an și jumătate de creșteri record. Totuși, diferențele față de anul trecut rămân evidente.

„Ce era anul trecut e cu 30% mai scump, dar se vede și în pungă, se vede și în ceașcă”, a explicat Alexandru Stanciu, prăjitor, pentru stirileprotv.ro.

Importatorii speră ca această tendință să continue, mai ales în contextul unei posibile recolte record în Brazilia. Aceasta ar putea stabiliza piața globală și aduce un echilibru după fluctuațiile recente.

Ce alternative la cafeaua clasică apar în România

Nu mai e vorba doar despre cafea, ci despre o întreagă cultură a gustului care se schimbă rapid. Consumatorii români devin tot mai curioși și deschiși la experiențe noi, iar obiceiurile încep să se formeze încă din copilărie.

În același timp, piața vine cu alternative surprinzătoare, de la băuturi din sfeclă, alge sau cartof, până la preparate obținute din „cireașa” cafelei, adică învelișul boabelor. Nici ceainăriile nu stau pe loc. „Matcha, ube, că sunt în trend acuma. Ube este așa zisul cartof violet. Atât calde, cât și extrase la rece, adică ice tea-uri”, a spus Robert Voicu, ceainărie, pentru sursa menționată.

Iar pentru cei mai mici apar inclusiv variante fără cofeină. Printre acestea se numără băuturile acidulate pe bază de nucă de cola, promovate la târgurile de profil.

Ce practici și competiții atrag consumatorii

În competițiile de barista, miza a crescut enorm, iar câștigătorul național ajunge să reprezinte România în Panama, la mii de kilometri de originile cafelei. În același timp, cafenelele devin spații de creativitate, unde detaliile fac diferența și atrag publicul tânăr.

Chipurile desenate și sculptate în spuma cafelei, realizate în doar câteva minute, transformă fiecare ceașcă într-un moment de show. „Putem să spunem că atrage, este o chestie relativ nouă, prin Asia se mai face așa ceva”, a transmis Florin Lemnaru, preparator.

Gusturile se schimbă rapid, iar cafeaua neagră clasică mai este aleasă de mai puțin de 20% dintre consumatori. Ceilalți preferă combinații tot mai îndrăznețe, de la siropuri și frișcă până la băuturi precum Sparkling Americano, unde espresso-ul este turnat peste apă carbogazoasă rece și completat cu o felie de portocală.

