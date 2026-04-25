B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Caz șocant în București! O femeie a ajuns în moarte cerebrală după un lifting facial. Familia aduce acuzații grave la adresa medicului estetician

Ana Beatrice
25 apr. 2026, 20:11
Sursă foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum s-a transformat o intervenție estetică într-o luptă pentru viață
  2. Cine răspunde pentru o intervenție care s-a transformat într-un deznodământ tragic

O intervenție estetică considerată de rutină s-a transformat într-o dramă. O femeie de 45 de ani a ajuns în moarte cerebrală după un lifting facial, iar familia acuză medicul estetician că ar fi responsabil. De cealaltă parte, medicul susține că procedura a fost realizată corect și cere răgaz pentru a clarifica exact circumstanțele. Cazul a declanșat o anchetă, fiind analizat atât de poliție, cât și de Colegiul Medicilor.

Cum s-a transformat o intervenție estetică într-o luptă pentru viață

O femeie din Râmnicu Vâlcea a venit la București cu speranța că își va îmbunătăți aspectul. A ales să facă un lifting facial într-un cabinet privat găsit pe internet. La doar câteva minute de la începutul intervenției, operația a fost oprită brusc. După apariția unei complicații neașteptate, medicul a chemat imediat ambulanța.
„M-a sunat domnul doctor, panicat așa la voce: „Domnul Dumitru, țin să vă anunț că a apărut o complicație și am chemat salvarea, vă rog frumos să veniți aici, nu știu ce s-a întâmplat.” Vă dați seama că am rămas fără grai”, a povestit soţul pacientei pentru Observator News.
Soția sa a fost transportată la Spitalul de Urgenţă Floreasca. Deși era conștientă și doar ușor amețită, investigațiile CT au arătat o sângerare în cutia craniană, cel mai probabil provocată de ruperea unui vas de sânge. Ulterior, a fost transferată de urgență la Institutul de Boli Cerebrovasculare.
„Aceste anevrisme cerebrale reprezintă o urgență în situația în care, dacă se mai rup odată, consecințele pot fi urâte de la deces, de la comă, de obicei le acordăm o prioritate”, a transmis medicul curant al pacientei.
Situația s-a agravat rapid, deși la început părea stabilă. „Hemoragia cerebrală intraventriculară a fost mai mare. A prezentat semne de lipsă de activitatea trunchiului cerebral. Fara reflexe de trunc cerebral, le numim noi, moment în care din păcate șansele de supraviețuire ale unui pacient sunt minime”, a mai precizat medicul.

Cine răspunde pentru o intervenție care s-a transformat într-un deznodământ tragic

Drama se adâncește cu fiecare zi care trece. De mai bine de o săptămână, femeia este în moarte cerebrală. Trăiește doar cu ajutorul aparatelor, iar familia a rămas între speranță și acceptarea inevitabilului. „Noi am pregătit acum, am luat sicriul, loc de veci și am luat toate chestiile astea și așteptăm”, a spus soţul pacientei.

În paralel, medicul estetician susține că intervenția a fost realizată corect și că nu are ce să își reproșeze, însă recunoaște că are nevoie de timp pentru a înțelege exact ce s-a întâmplat: „Totul a fost informat, totul a fost în regulă. Dați-mi voie să vorbesc cu cineva din zona aceea. Da, intervenția a fost a mea, dar trebuie să știu informații medicale. La orice intervenție cu anestezie locală mică nu este nevoie. Îmi dați un pic de timp să vorbesc și eu cu cineva din zona de spital să știu ce s-a întâmplat.”

Apar însă suspiciuni serioase din partea familiei, care susține că femeii nu i-ar fi fost cerute analize înainte de operație. Cu atât mai mult cu cât astfel de intervenții presupun, în mod normal, evaluări amănunțite și o echipă medicală completă.

„Este o intervenţie extensivă în care de obicei se foloseşte anestezie generala pentru siguranţa pacientului. Asta presupune un planning preoperator foarte atent în care facem analize de sange, consulturi”, a declarat un medic specialist chirurgie plastică pentru sursa menționată.

Mai mult, soțul victimei susține că procedura ar fi avut loc într-un spațiu impropriu, asemănător unui cabinet stomatologic. În aceste condiții, anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă au fost respectate toate protocoalele medicale

Tags:
