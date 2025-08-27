B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Capitala sub un nor gros de fum. Garda de Mediu măsoară poluarea provocată de incendiul din Dragonul Roșu

Capitala sub un nor gros de fum. Garda de Mediu măsoară poluarea provocată de incendiul din Dragonul Roșu

Adrian Teampău
27 aug. 2025, 10:46
Capitala sub un nor gros de fum. Garda de Mediu măsoară poluarea provocată de incendiul din Dragonul Roșu
Fum dens deasupra Capitalei Sursa foto: Faccebook/ Ana Maria

Incendiul de la complexul comercial Dragonul Roșu a provocat un nor dens de fum care s-a răspândit deasupra unei mari părți a Capitalei. Bucureștenii, în special cei din Sectorul 3, au sesizat mirosul de plastic ars și au observat fumul.

Cuprins:

  • Bucureștenii au sesizat fumul și mirosul greu de plastic
  • Pompierii au intervenit cu mai multe echipaje

Bucureștenii au sesizat fumul și mirosul greu de plastic

La primele ore ale dimineții, bucureștenii au simțit un miros greu de mase plastice și cauciuc ars. Deasupra blocurilor se putea observa un fel de ceață. Era norul de fum care s-a împrăștiat în atmosferă după incendiul de la complexul Dragonul Roșu. Chiar dacă pompierii au stins focul, fumul s-a răspândit deasupra Bucureștiului, în special asupra zonelor Pantelimon, Colentina și Balta Albă.

În acest moment, Garda de Mediu efectuează măsurători în zona Pantelimon pentru a stabili nivelul de poluare. Incendiul, care a izbucnit marți seara, a distrus o hală din complexul comercial Dragonul Roșu.

„Bună dimineața! M-am trezit cu un miros greu de fum în casă. Bănuiesc ca este la fel în tot sectorul…poate tot Bucureștiul!? Se pare ca au luat foc depozite la Dragonul Roșu. Cred ca e recomandat sa stăm în casă, cu geamurile închise!”, a postat un bucureștean pe grupul de Facebook Cetățean Sector 3.

Pompierii au intervenit cu mai multe echipaje

Incendiul de la Dragonul Roșu a fost localizat în jurul orei 02:30, după ce flăcările au afectat o suprafață de aproximativ 3.800 mp. La intervenția pentru stingere au participat 28 de autospeciale de pompieri.

„Forțele de intervenție au fost suplimentate cu efective din turele libere, pentru a susține efortul pompierilor angrenați în misiunea de stingere a incendiului, de protecție a vecinătăților și de alimentare permanentă cu apă din afara obiectivului afectat”, au anunțat pompierii.

După ce flăcările au fost stinse, pompierii au continuat să acționeze pentru a îndepărta elementele distruse și pentru a lichida orice focar ascuns, care ar putea duce la reizbucnirea incendiului.

„Acțiunile de intervenție vor continua astăzi pentru îndepărtarea elementelor care au ars, sens în care vor fi utilizate buldoexcavatoare pentru a realiza accesul la focarele acoperite de pereții prăbușiți ai depozitului. Începând cu această oră rămân în dispozitiv 10 autospeciale de stingere”, arată ISU București.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Astenia de toamnă. Afecțiunea care se instalează odată cu sezonul rece
Eveniment
Astenia de toamnă. Afecțiunea care se instalează odată cu sezonul rece
Tragedie în județul Botoșani: o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Tragedie în județul Botoșani: o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite. Ce s-a întâmplat
Ce fel de persoană ești, în funcție de partea patului pe care dormi? Iată despre ce este vorba
Eveniment
Ce fel de persoană ești, în funcție de partea patului pe care dormi? Iată despre ce este vorba
Accident grav, la Gura Văii. Un copil de trei ani a fost proiectat prin parbriz. În ce stare se află
Eveniment
Accident grav, la Gura Văii. Un copil de trei ani a fost proiectat prin parbriz. În ce stare se află
A ajuns la psihiatrie, după ce și-a amenințat vecinii cu un cuțit. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
A ajuns la psihiatrie, după ce și-a amenințat vecinii cu un cuțit. Unde s-a petrecut incidentul
Leacuri din pătrunjel pentru rinichi, ficat și sistemul hormonal. Cum poate fi consumat acesta
Eveniment
Leacuri din pătrunjel pentru rinichi, ficat și sistemul hormonal. Cum poate fi consumat acesta
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 18 ani. Acesta a murit, după ce a căzut în râul Mureș. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 18 ani. Acesta a murit, după ce a căzut în râul Mureș. Ce s-a întâmplat
Remedii naturale pentru febră. Iată ce trebuie să faci
Eveniment
Remedii naturale pentru febră. Iată ce trebuie să faci
Patriarhia Română, prima reacție în scandalul preoților care dansau la bară. „Pot genera sminteală în rândul credincioșilor”
Eveniment
Patriarhia Română, prima reacție în scandalul preoților care dansau la bară. „Pot genera sminteală în rândul credincioșilor”
A început povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce. Cei doi s-au logodit oficial
Eveniment
A început povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce. Cei doi s-au logodit oficial
Ultima oră
11:11 - Betty Salam nu se mai ascunde. Fiica manelistului a oficializat relația cu Roberto Tudor
11:05 - Iustina Loghin, atac dur la adresa Ellei de la „Insula Iubirii”. Ce a declarat fosta concurentă
10:50 - Schimbări în educație. Țara din Europa care va interzice telefoanele mobile în școli
10:42 - Pro TV a decis: Cine va fi noul jurat de la „Românii au talent”, după plecarea lui Dragoș Bucur (FOTO)
10:37 - Dominic Fritz, prezent la Istanbul, alături de alți primari europeni, pentru a-și arăta solidaritatea față de primarul încarcerat, Ekrem İmamoğlu: „E rândul nostru să fim sprijin pentru o democrație sub presiune”
10:20 - Astenia de toamnă. Afecțiunea care se instalează odată cu sezonul rece
10:10 - Noi date despre starea de sănătate a lui Bruce Willis, diagnosticat cu demență. Soția actorului: „Creierul lui cedează. E greu” (VIDEO)
10:10 - Refugiata ucraineană care a fugit de război, ucisă cu sânge rece în Carolina de Nord. Unde a avut loc atacul
10:08 - Trump amenință cu sancțiuni împotriva Rusiei: „Este foarte, foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac, dar vreau să văd că se termină”
09:44 - Tragedie în județul Botoșani: o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite. Ce s-a întâmplat