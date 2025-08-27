Incendiul de la complexul comercial Dragonul Roșu a provocat un nor dens de care s-a răspândit deasupra unei mari părți a Capitalei. Bucureștenii, în special cei din Sectorul 3, au sesizat mirosul de plastic ars și au observat fumul.

Pompierii au intervenit cu mai multe echipaje

La primele ore ale dimineții, bucureștenii au simțit un de mase plastice și cauciuc ars. Deasupra blocurilor se putea observa un fel de ceață. Era norul de fum care s-a împrăștiat în atmosferă după incendiul de la complexul . Chiar dacă pompierii au stins focul, fumul s-a răspândit deasupra Bucureștiului, în special asupra zonelor Pantelimon, Colentina și Balta Albă.

În acest moment, Garda de Mediu efectuează măsurători în zona Pantelimon pentru a stabili nivelul de poluare. Incendiul, care a izbucnit marți seara, a distrus o hală din complexul comercial Dragonul Roșu.

„Bună dimineața! M-am trezit cu un miros greu de fum în casă. Bănuiesc ca este la fel în tot sectorul…poate tot Bucureștiul!? Se pare ca au luat foc depozite la Dragonul Roșu. Cred ca e recomandat sa stăm în casă, cu geamurile închise!”, a postat un bucureștean pe grupul de Facebook Cetățean Sector 3.

Incendiul de la Dragonul Roșu a fost localizat în jurul orei 02:30, după ce flăcările au afectat o suprafață de aproximativ 3.800 mp. La intervenția pentru stingere au participat 28 de autospeciale de pompieri.

„Forțele de intervenție au fost suplimentate cu efective din turele libere, pentru a susține efortul pompierilor angrenați în misiunea de stingere a incendiului, de protecție a vecinătăților și de alimentare permanentă cu apă din afara obiectivului afectat”, au anunțat pompierii.

După ce flăcările au fost stinse, pompierii au continuat să acționeze pentru a îndepărta elementele distruse și pentru a lichida orice focar ascuns, care ar putea duce la reizbucnirea incendiului.

„Acțiunile de intervenție vor continua astăzi pentru îndepărtarea elementelor care au ars, sens în care vor fi utilizate buldoexcavatoare pentru a realiza accesul la focarele acoperite de pereții prăbușiți ai depozitului. Începând cu această oră rămân în dispozitiv 10 autospeciale de stingere”, arată ISU București.