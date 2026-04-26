Piața chiriilor ia avânt puternic, pe fondul incertitudinii economice. Tot mai mulți români evită, cel puțin pentru moment, să cumpere o locuință, descurajați de prețurile ridicate și lipsa de stabilitate.
În acest context, cererea pentru închirieri a crescut semnificativ, cu aproximativ 40% față de anul trecut. Specialiștii avertizează că tendința de scumpire din sectorul imobiliar va continua și în anii următori.
Pe fondul scumpirilor din piața imobiliară, tot mai multe familii tinere din România își amână planurile de a deveni proprietari. Diferența tot mai mare dintre venituri și costul unei locuințe le descurajează să facă acest pas. În schimb, mulți aleg chiria, văzută ca o soluție temporară mai ușor de suportat financiar.
Realitatea din teren confirmă presiunea: „Un apartament cu 3 camere într-un complex rezidențial ajunge cam pe la un 300 de mii, 280 de mii. Iar unul cu 3 într-un bloc vechi, de multe ori neanvelopat, cam pe la 170-180”, a declarat un tânăr pentru digi24.ro.
Nici variantele mai mici nu sunt mai accesibile: „Un apartament de 2 camere, 100 și ceva de mii de euro. Nu câștigi într-un an de zile banii ăștia.”
În paralel, interesul pentru cumpărare scade vizibil. În primele trei luni ale anului, românii au achiziționat cu 17% mai puține proprietăți față de aceeași perioadă din 2025, semn clar că accesul la locuințe devine din ce în ce mai dificil.
Pe fondul incertitudinii economice și al prețurilor ridicate, tot mai mulți români evită să cumpere locuințe. În marile orașe, precum București, Cluj-Napoca și Timișoara, mulți se orientează către închiriere.