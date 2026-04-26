Pe fondul scumpirilor din piața imobiliară, tot mai multe familii tinere din România își amână planurile de a deveni proprietari. Diferența tot mai mare dintre venituri și costul unei locuințe le descurajează să facă acest pas. În schimb, mulți aleg , văzută ca o soluție temporară mai ușor de suportat financiar.

Realitatea din teren confirmă presiunea: „Un apartament cu 3 camere într-un complex rezidențial ajunge cam pe la un 300 de mii, 280 de mii. Iar unul cu 3 într-un bloc vechi, de multe ori neanvelopat, cam pe la 170-180”, a declarat un tânăr pentru digi24.ro.

Nici variantele mai mici nu sunt mai accesibile: „Un apartament de 2 camere, 100 și ceva de mii de euro. Nu câștigi într-un an de zile banii ăștia.”

Pe fondul acestor realități, cererea pe piața chiriilor a explodat, crescând cu aproximativ 40% față de anul trecut. În paralel, interesul pentru cumpărare scade vizibil. În primele trei luni ale anului, au achiziționat cu 17% mai puține proprietăți față de aceeași perioadă din 2025, semn clar că accesul la locuințe devine din ce în ce mai dificil.