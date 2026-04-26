Piața chiriilor ia avânt. Prețurile ridicate îi țin pe români departe de cumpărarea locuințelor: „Oamenii sunt mult mai precauți”

Ana Beatrice
26 apr. 2026, 17:30
Sursa Foto: freepik.com
Piața chiriilor ia avânt puternic, pe fondul incertitudinii economice. Tot mai mulți români evită, cel puțin pentru moment, să cumpere o locuință, descurajați de prețurile ridicate și lipsa de stabilitate.

În acest context, cererea pentru închirieri a crescut semnificativ, cu aproximativ 40% față de anul trecut. Specialiștii avertizează că tendința de scumpire din sectorul imobiliar va continua și în anii următori.

De ce amână tot mai multe familii tinere să își cumpere o locuință

Pe fondul scumpirilor din piața imobiliară, tot mai multe familii tinere din România își amână planurile de a deveni proprietari. Diferența tot mai mare dintre venituri și costul unei locuințe le descurajează să facă acest pas. În schimb, mulți aleg chiria, văzută ca o soluție temporară mai ușor de suportat financiar.

Realitatea din teren confirmă presiunea: „Un apartament cu 3 camere într-un complex rezidențial ajunge cam pe la un 300 de mii, 280 de mii. Iar unul cu 3 într-un bloc vechi, de multe ori neanvelopat, cam pe la 170-180”, a declarat un tânăr pentru digi24.ro.

Nici variantele mai mici nu sunt mai accesibile: „Un apartament de 2 camere, 100 și ceva de mii de euro. Nu câștigi într-un an de zile banii ăștia.”

Pe fondul acestor realități, cererea pe piața chiriilor a explodat, crescând cu aproximativ 40% față de anul trecut. În paralel, interesul pentru cumpărare scade vizibil. În primele trei luni ale anului, românii au achiziționat cu 17% mai puține proprietăți față de aceeași perioadă din 2025, semn clar că accesul la locuințe devine din ce în ce mai dificil.

Ce îi determină pe români să aleagă chiria în locul cumpărării unei locuințe

Pe fondul incertitudinii economice și al prețurilor ridicate, tot mai mulți români evită să cumpere locuințe. În marile orașe, precum București, Cluj-Napoca și Timișoara, mulți se orientează către închiriere.

Specialiștii din domeniu spun că această tendință are toate șansele să continue și în perioada următoare. Tinerii sunt principalii chiriași: „În general, tinerii, cei proaspăt căsătoriți sau fără familii caută apartamente cu două camere și se duc mai mult în zonele mai urbane, cu acces mai ușor către zona de birouri, parcuri, mall-uri”, a spus un reprezentant al unei agenții imobiliare.
În același timp, teama de a face o investiție majoră într-un context instabil îi face pe mulți să fie mai rezervați. „Atunci când avem multă nesiguranță când vine vorba de cea mai mare investiție pe care un om o face în viața lui, achiziția unei locuințe, atunci oamenii sunt mult mai precauți.”, a mai precizat directorul de marketing al unei platforme de imobiliare pentru sursa menționată.
Citește și...
Românii cheltuie tot mai puțin. Declinul consumului indică lipsa de încredere în vremuri mai bune (Sondaj)
Economic
Românii cheltuie tot mai puțin. Declinul consumului indică lipsa de încredere în vremuri mai bune (Sondaj)
S-a încheiat perioada de acalmie. Prețurile carburanților își reiau creșterea. Unde s-au înregistrat cele mai mari scumpiri
Economic
S-a încheiat perioada de acalmie. Prețurile carburanților își reiau creșterea. Unde s-au înregistrat cele mai mari scumpiri
Bani de la stat pentru fermierii români. Cât poți încasa dacă cultivi usturoi sau cartofi
Economic
Bani de la stat pentru fermierii români. Cât poți încasa dacă cultivi usturoi sau cartofi
Rădulescu (BNR) apără politica de austeritate a lui Bolojan: „La noi, acum, e despre cum să evităm un dezastru”. Argumentele
Economic
Rădulescu (BNR) apără politica de austeritate a lui Bolojan: „La noi, acum, e despre cum să evităm un dezastru”. Argumentele
România scapă de criza kerosenului? Ce spune expertul în energie Dumitru Chisăliță
Economic
România scapă de criza kerosenului? Ce spune expertul în energie Dumitru Chisăliță
România se menține fruntașă la deficitul bugetar. Datele oficiale sunt peste estimările guvernamentale
Economic
România se menține fruntașă la deficitul bugetar. Datele oficiale sunt peste estimările guvernamentale
Cât se câștigă la vârful BNR. Veniturile lui Mugur Isărescu și ale șefilor băncii centrale, dezvăluite
Economic
Cât se câștigă la vârful BNR. Veniturile lui Mugur Isărescu și ale șefilor băncii centrale, dezvăluite
Țările care asigură cel mai bun echilibru muncă–viață personală. Sistemele din care s-ar putea inspira guvernanții români
Economic
Țările care asigură cel mai bun echilibru muncă–viață personală. Sistemele din care s-ar putea inspira guvernanții români
Politicienii se ceartă, iar românii plătesc pentru asta. Dobânzile au explodat. România se împrumută tot mai scump de cinci zile. Avertismentul Citigroup
Economic
Politicienii se ceartă, iar românii plătesc pentru asta. Dobânzile au explodat. România se împrumută tot mai scump de cinci zile. Avertismentul Citigroup
Bugetele românilor, la limită din cauza scumpirilor. Ce sacrificii fac oamenii: „Nu prea mai am la ce renunța”
Economic
Bugetele românilor, la limită din cauza scumpirilor. Ce sacrificii fac oamenii: „Nu prea mai am la ce renunța”
