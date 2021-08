Ce i-au transmis medaliații olimpici de la Tokyo lui Klaus Iohannis, după ce au fost decorați (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis i-a decorat la Palatul Cotroceni pe sportivii care au obținut medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo. După discursul lui Iohannis, olimpicii au susținut un discurs comun, prin intermediul Simonei Radiș, de la canotaj.

„Am reușit pentru că am fost o echipă. Am fost motivați de cei de dinaintea noastră, am avut încredere și am muncit împreună. Dorim să le mulțumim antrenorilor, federațiilor și COSR. Nu în ultimul rând dorim să le mulțumim familiilor și românilor care ne-au încurajat. Noi suntem gata să transmitem mesajul că sportul românesc are rolul într-o națiune modernă. Nu câștigăm fiecare cursă, dar dăm totul. Vom continua să ne pregătim”, a declarat Simona Radiș.

Ce distincție a primit Ana-Maria Brânză

La Jocurile Olimpice, România a obținut medalii la doar două sporturi, scrimă și ca de obicei, la canotaj.

În cadrul ceremoniei de la Palatul Cotroceni, Ana-Maria Popescu (Brânză), medaliată cu argint la spadă feminin, a primit Ordinul Naţional „Serviciul Credincios”, în grad de Cavaler, în timp ce Nicoleta Ancuţa Bodnar şi Simona Geanina Radiş, medaliate cu aur la dublu vâsle feminin, au fost decorate cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa I, iar Marius Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă (argint la dublu rame masculin) şi Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari (medalie de argint la patru rame fără cârmaci masculin) au primit Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a II-a.