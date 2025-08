Ce religie avea, de fapt, Ion Iliescu? Momentul celebru când Emil Constantinescu l-a întrebat, în direct, dacă el crede în Dumnezeu (VIDEO)

Mulți se întreabă ce a avut . Deși a fost botezat în Biserica Ortodoxă Română și a crescut într-o familie evlavioasă, Ion Iliescu s-a declarat liber cugetător, unele surse îl numesc chiar ateu. Rămâne, însă, memorabilă o fază din timpul campaniei prezidențiale din 1996, când Emil Constantinescu, în ultima dezbatere televizată, l-a întrebat: „Domnule Iliescu, credeți în Dumnezeu?”

Ce a răspuns Ion Iliescu la provocarea lui Emil Constantinescu

Iliescu a început prin a invoca originile sale și valorile morale cu care a fost crescut:

„Domnule Constantinescu, eu m-am născut într-o familie de oameni evlavioși. Am fost botezat în Biserica Ortodoxă Română. Și am această calitate. Sigur, în evoluția mea intelectuală s-au produs anumite deplasări. Dar am rămas pătruns de elementele fundamentale ale credinței și ale moralei creștine. Eu sunt mai creștin și mai credincios decât mulți alții care își etalează în public această credință cu care eu cred că nu trebuie să se facă nici comerț, nici propagandă politică.”, a spus Iliescu, potrivit .

Răspunsul său nu a fost, însă, suficient pentru a clarifica poziția sa religioasă în ochii publicului.

Cum a reacționat Constantinescu și ce impact a avut momentul

Candidatul CDR a insistat, amintindu-i lui Iliescu că se declarase anterior „liber-cugetător”:

„Ați declarat [anterior] că sunteți liber-cugetător, asta înseamnă necredincios, deci un om fără Dumnezeu”, a punctat Constantinescu.

Iliescu a reacționat rapid:

„Nu, asta nu înseamnă necredincios…”

Dar Constantinescu nu a renunțat:

„Asta înseamnă. Orice dicționar…”

Discuția s-a încheiat brusc, însă acel moment a rămas în memoria colectivă ca fiind unul dintre punctele cheie ale campaniei electorale.

Ce a declarat Iliescu despre acel episod, ani mai târziu

Ulterior, fostul președinte a criticat strategia rivalului său și a sugerat că întrebarea a fost o manevră calculată:

„A fost o manevră a domnului Constantinescu, ca să exploateze această temă. Nu era de ținuta unei dezbateri electorale”, a declarat Iliescu într-un interviu pentru Digi24.

Deși s-a apărat ferm, publicul pare să fi perceput ezitarea lui ca pe o slăbiciune sau o lipsă de autenticitate.

A influențat întrebarea rezultatul alegerilor din 1996

Rezultatele alegerilor din 17 noiembrie 1996 par să confirme impactul acelui moment. Emil Constantinescu a câștigat turul doi cu 54,41% din voturi, în timp ce Ion Iliescu a obținut 45,59%.

Aceasta a fost una dintre cele mai importante înfrângeri din cariera politică a fostului lider FSN și PDSR, care îl învinsese pe Constantinescu cu 61,43% în alegerile din 1992.

