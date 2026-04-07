Adrian A
07 apr. 2026, 17:44
Foto: Hepta.ro / MMA / Andrei Ciocarlan
Cuprins
  1. De ce a rămas Gold FM fără licență
  2. Cine vă recomandă? Familia

Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licenței de emisie și pentru postul Gold FM, deținut de familia lui Cozmin Gușă. Un loc unde dezinformarea părea la ea acasă. De unde și amenzile primite. Nu le-a plătit nimeni, iar acum Gusă se plânge.

De ce a rămas Gold FM fără licență

Potrivit informațiilor oficiale, motivul central al retragerii licenței îl reprezintă neplata la termen a amenzilor aplicate de CNA. În conformitate cu legislația în vigoare, radiodifuzorii care nu își achită sancțiunile financiare riscă măsuri progresive, care pot culmina cu retragerea licenței.

În cazul Gold FM, instituția a constatat că sancțiunile aplicate anterior nu au fost urmate de conformare, ceea ce a determinat adoptarea unei măsuri definitive.

Cine vă recomandă? Familia

Și dacă Gold FM era o afacere de familie, tot familia a mers să se și apere în fața CNA. Fără argumente sau cu unele puerile.

În ședința CNA, Gold Fm a fost reprezentat de Jessie Baneș, logodnica fiului lui Cozmin Gușă, Andrei Gușă, iar ulterior și de Daria Gușă, fiica fostului politician.

„Nu am știut de acest email care nu au fost plătite, iar mailul din februarie nu a ajuns la mine. Undeva este o problemă, astăzi după ce am început ședința, nu am știut că suntem pe ordinea de zi. În următoarele 20 de minute am făcut plățile. Nu dorim să operăm în ilegalitate”, a declarat Daria Gușă, în ședința CNA.

Nu e nicio surpriză că nu știa nimic. Pentru că dacă nu te interesează să respecți legea, nici nu o cunoști.

Cozmin Gușă nu a fost deloc mulțumit de prestația fiicei și a ținut să ne explice că decizia e abuzivă. Nu a fost anunțat că trebuie să plătească amenzile, explică Gușă.

„CNA a retras adineauri licența de emisie a GOLD FM, în mod ilegal, abuziv și fără notificare prealabilă, deci nu vom mai putea emite, pentru că adevărul nu trebuie spus. Ca-n SECURISTAN. Vom face plângere și vom contesta desigur, dar justiția RO e tot din … SECURISTAN”, a transmis acesta.

Ulterior a revenit și Daria Gușă și a reluat cu aplomb discursul tatălui.

 „CNA a ridicat astăzi în mod abuziv licența GOLD FM, fără să ne anunțe în prealabil. A fost clar, în mod abuziv! Toți ceilalți radiodifuzori au primit notificări. (…) Radio GOLD FM a fost singurul care nu a primit notificare. Nu am fost anunțați nici că azi se discută retragerea licenței noastre, cum se face de obicei în mod legal. Vom încerca să ne judecăm, să ajungem la o concluzie în acest caz.”

Jessie Baneș, logodnica fiului lui Gușă, nu a zis nimic în ședință, dar a zis după. I-a murit dreptul la exprimare, ne anunță Jessie Baneș, directoare a postului controlat de Cozmin Gușă.

