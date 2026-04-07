B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Controale extinse pe piața alimentară înainte de Paște. Ce nereguli au descoperit autoritățile în depozite și magazine

Controale extinse pe piața alimentară înainte de Paște. Ce nereguli au descoperit autoritățile în depozite și magazine

Iulia Petcu
07 apr. 2026, 16:35
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce urmăresc controalele coordonate ale instituțiilor
  2. Cum se desfășoară verificările în teren
  3. Ce rezultate au avut controalele recente
  4. Ce urmează în perioada următoare

Autoritățile române intensifică verificările în sectorul alimentar înaintea sărbătorilor, într-un efort coordonat care vizează atât siguranța produselor, cât și combaterea evaziunii fiscale. Controalele se desfășoară simultan în mai multe puncte sensibile din lanțul de aprovizionare.

Ce urmăresc controalele coordonate ale instituțiilor

Acțiunea comună implică Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Autoritatea Vamală Română (AVR) și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care verifică operatorii ce gestionează produse perisabile din import. Intervențiile se bazează pe analize de risc și informații operative care indică posibile abateri în circuitul comercial.

Potrivit autorităților, verificările vizează inclusiv suspiciuni privind produse nesigure sau neconforme, dar și diferențe între cantitățile declarate oficial și cele regăsite în depozite.

 „Sunt vizate aspecte ce au ridicat suspiciuni, precum introducerea pe piaţă a unor produse neconforme din punct de vedere al siguranţei alimentare, diferenţe între cantităţile declarate la import şi cele existente în depozite, declararea incorectă sau disimularea originii produselor şi subevaluarea mărfurilor şi evitarea obligaţiilor fiscale”, transmite ANAF.

Cum se desfășoară verificările în teren

Echipele mixte controlează documente, stocuri și trasabilitatea mărfurilor, analizând inclusiv condițiile de depozitare pentru a identifica riscuri sanitare sau fiscale. În paralel, inspectorii prelevează probe pentru teste de laborator, urmărind confirmarea conformității produselor cu standardele impuse.

Autoritățile subliniază că aceste acțiuni continuă controalele începute anterior asupra transporturilor de produse alimentare perisabile, accentuând presiunea asupra operatorilor economici. În funcție de neregulile descoperite, instituțiile pot aplica sancțiuni sau măsuri restrictive, inclusiv suspendarea activității, relatează Capital.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală avertizează că nerespectarea legislației poate duce la consecințe legale serioase, mai ales în cazurile de subevaluare sau nedeclarare a obligațiilor fiscale.

Ce rezultate au avut controalele recente

În paralel, verificările desfășurate înainte de Paște au vizat peste 3.000 de piețe, supermarketuri și unități alimentare din întreaga țară. Autoritățile au identificat nereguli majore, retrăgând de la comercializare peste două tone de produse considerate nesigure pentru consum.

În total, inspectorii au aplicat 130 de amenzi în valoare de aproape 1,45 milioane de lei, alături de zeci de avertismente și mai multe suspendări de activitate. Produsele eliminate au inclus carne, lactate, pește și legume, toate neutralizate ulterior pentru a preveni riscuri asupra sănătății publice.

„Siguranța alimentară este o prioritate, mai ales în perioadele cu consum ridicat. Aceste rezultate reprezintă doar prima etapă a unei ample acțiuni de control. Vom rămâne în alertă până pe 11 aprilie pentru a ne asigura că produsele care ajung pe masa românilor sunt sigure”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

Ce urmează în perioada următoare

Controalele vor continua până la finalul perioadei premergătoare Sărbătorilor Pascale Ortodoxe și Catolice, iar echipele sanitare veterinare vor asigura permanența inclusiv în weekend pentru intervenții rapide.

Autoritățile încurajează consumatorii să semnaleze orice problemă legată de siguranța alimentelor, punând la dispoziție o linie telefonică gratuită dedicată acestor situații: 0800 826 787.

Tags:
Citește și...
Ultima oră
