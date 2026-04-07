Apar noi informații în cazul tinerei asistente de la ATI care . Chiar tatăl ei a găsit-o spânzurată. Fata era în proces cu fostul soț și se temea că va pierde custodia fiicei sale.

Mesaj emoționant după ce asistenta s-a sinucis

Andreea avea 31 de ani și era asistentă la secția ATI a Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Ea a fost găsită moartă în casă chiar de către tatăl ei. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.

Una dintre prietenele Andreei a postat un mesaj cutremurător la aflarea veștii că tânăra nu mai e: „Azi, cerul a mai primit un înger…🖤 Dar pentru mine, cerul a luat o parte din sufletul meu.😓 Ai fost mai mult decât o prietenă — ai fost liniște, sprijin și lumină în cele mai grele momente. Un suflet cald și curat, care știa să ofere fără să ceară nimic în schimb, care avea grijă de mine și mă făcea să mă simt frumoasă, nu doar pe dinafară, ci și pe dinăuntru. Rămâi vie în fiecare amintire, în fiecare zâmbet pe care mi l-ai dăruit. Și chiar dacă azi doare, știu că acolo sus ai devenit cea mai strălucitoare stea. Drum lin, suflet drag…🤍Nu te voi uita niciodată🤍”.

De ce s-ar fi sinucis asistenta

Andreea ar fi recurs la acest gest extrem disperată din cauza procesului în care se afla cu fostul soț. Ea avea un litigiu, pe rolul Judecătoriei Târgu Jiu, în legătură cu pensia alimentară a fiicei lor, în vârstă de 7 ani. La ultimul termen, asistenta a primit o amânare pentru luna septembrie.

Apropiații spun că această situație o stresase și o făcea să se teamă că ar putea pierde custodia copilului, scrie