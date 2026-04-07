Adâncime record în Antarctica: China pătrunde într-un ecosistem neatins de timp

Flavia Codreanu
07 apr. 2026, 18:54
Sursa foto: Captură video - YouTube
Cuprins
  1. Care este recordul de adâncime care a fost atins
  2. Cu ce tehnologie ecologică China a săpat prin calota glaciară
  3. Ce importanță științifică are acest moment

China a săpat la o adâncime record de 3.413 metri în calota glaciară a Antarcticii pentru a ajunge la lacurile subglaciare izolate de milioane de ani. Ministerul Resurselor Naturale a anunțat că această reușită istorică a avut loc în cadrul celei de-a 42-a expediții antarctice.

Care este recordul de adâncime care a fost atins

Echipa de cercetători a reușit să finalizeze duminică primul foraj adânc într-un lac subglaciar, perforând o calotă de gheață de peste 3 kilometri. Această nouă performanță stabilită de expediția chineză depășește pragul anterior de 2.540 de metri, care fusese stabilit la Polul Sud prin proiectul IceCube. Prin acest demers, oamenii de știință au reușit să stabilească un punct de observație permanent sub gheață.

Succesul misiunii a fost asigurat de tehnologii inovative care au permis funcționarea echipamentelor la temperaturi record și adâncimi extreme.

Cu ce tehnologie ecologică China a săpat prin calota glaciară

Sistemul utilizat pentru acest foraj se bazează pe jeturi de apă fierbinte la înaltă presiune.  Avantajul principal este că această tehnologie topește gheața fără a introduce substanțe chimice sau lubrifianți externi în gaură. Astfel, ecosistemele subglaciare, sunt protejate împotriva riscului de contaminare biologică sau chimică, scrie Agerpres.

Protejarea acestor medii este crucială pentru comunitatea științifică internațională, deoarece lacurile subglaciare pot adăposti forme de viață unice. Utilizarea apei fierbinți permite crearea unor canale de acces sigure, prin care pot fi coborâte instrumente de măsură și colectare.

Ce importanță științifică are acest moment

Această metodă de foraj deschide calea către colectarea unor probe esențiale de sedimente și apă, care sunt considerate „arhivele” climatice ale Pământului. Studiul acestor materiale va ajuta cercetătorii să descifreze modul în care s-a schimbat clima planetei de-a lungul erelor și să facă previziuni mai exacte despre viitorul încălzirii globale. De asemenea, explorarea mediilor extreme de sub gheață oferă indicii despre limitele supraviețuirii vieții pe Terra și, eventual, pe alte corpuri cerești înghețate.

