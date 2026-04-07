Manipulare grosolană la Realitatea Plus după ce televiziunea a rămas fără licență. Nu era mai simplu să își plătească amenzile?

După ce au primit decizia CNA de ridicare a licenței, cei de la Realitatea Plus au început manipularea (nu că până acum nu ar fi manipulat) și victimizarea (și cu asta suntem învățați). Dar niciun cuvânt despre faptul că nu și-au plătit amenzile.

Manipulare la Realitatea Plus

Startul l-a dat, așa cum era de aștaptat, moderatoarea Anca Alexandrescu.

„Amenințările din campania electorală a tuturor, a președintelui Nicușor Dan, s-au materializat pe 7 aprilie, cu puțin timp în urmă. E probabil ceva nemaivăzut în momentul ăsta în lumea asta, poate doar percepția Republicii Moldova că acolo s-au mai întâmplat chestii.

Păi, de acolo și-au luat modelul, și modelul este venit de la Bruxelles. Am spus de câteva luni de zile că ăsta este scopul: să se ridice licența Realității Plus, singura televiziune care spunea altceva decât toate televiziunile puterii, singurul loc unde Călin Georgescu putea să vorbească liber, și cred că există o legătură directă cu ridicarea controlului judiciar pentru Călin Georgescu, în așa fel încât să nu mai aibă acea platformă să vorbească în fiecare săptămână, și apoi închiderea Realității Plus, să nu mai poată să vorbească Călin Georgescu,” a afimat Anca Alexandrescu.

A urmat, bineînțeles, George Simion. După ce a băgat milioane de euro în televiziunea lui Maricel Păcuraru, șeful AUR s-a trezit fără platformă. Așa că a simțit nevoia să se plângă și el. Și iar amenință cu americanii. Se duce el să le spună ce rău e în România dacă nu îți plătești amenzile.

„Acum închid televiziuni, închid posturi de radio. Acum vor să și ștranguleze orice voce liberă. România nu mai este un stat democratic. O să anunțăm în acest moment toți partenerii noștri europeni și americani, de felul în care este călcată democrația în picioare în România.

De urgență cer CNA-ului să revină asupra acestei decizii.”, a strigat pe postul unde a dat bani cu nemiluita George Simion.

Corul bocitoarelor a fost completat printre alții de Ninel Peia, invitat permanent la emisiunile Ancăi Alexandrescu și al oricui îl chema acolo, dar și de Mihail Neamțu, cel care înjura de mamă pe oricine nu era de acord cu el.

Niciunul nu a zis nimic despre amenzile neplătite. Toți plâng democrația și libertatea de exprimare. Tocmai ei care au zis vrute și nevrute la Realitatea Plus. Brusc, au avut surpriza că nu sunt deasupra legii. Greu, târziu, dar au aflat că și ei trebuie să respecte legea.

Și totuși… de ce nu și-au plătit amenzile?

Nimeni nu spune nimic însă despre amenzile neplătite. A încercat Anca Alexandrescu să explica că toate sunt plătite, că sunt acte, dovezi documente.

„CNA ul ne a ridicat licenta desi toate amenzile sunt platite (inclusiv cele suspendate de instanta)! V-am spus ca asta vor face! Dar nu ne vom opri!”, tună pe Facebook, de această dată, Anca Alexandrescu.

Surpriză… au încercat să păcălească și CNA-ul

Ba chiar au încercat să păcălească și CNA-ul, susținând că au plătit amenzile. Dar, ce să vezi, nu au dovada. O aduc ei cândva.

Avocatul postului, Ioan Georgescu, a spus că, de fapt, postul a plătit, dar că nu are dovada, postul fiind supus și unui control al ANAF. El a cerut o amânare. „Ce să negociem? Ce să amânăm? Aplicarea legii?”, a spus Valentin Jucan, membrul CNA care a cerut ridicarea licenței, după cum relatează jurnaliștii de la

Mircea Toma a intervenit și el, spunând că CNA a avertizat încă din februarie 2026 postul să-și plătească datoriile. Toma a spus că nu au trecut ore, ci luni de atunci. El a mai zis că postul a plătit sumele datorate din 2025 abia când a primit avertizarea, dar că nu le-a plătit și pe cele din 2024.

Și ce să vezi? : Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu dacă titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia.

Iar din 2024 au trecut…