Autoritățile anunță restricții temporare pentru camioanele de mare tonaj pe principalele drumuri din România, în perioada sărbătorilor pascale. Măsura vizează fluidizarea traficului și reducerea riscurilor în intervalele cu circulație intensă.

Unde și când se aplică restricțiile pentru camioane

(CNAIR) a stabilit limitări pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 7,5 tone. Aceste reguli nu se aplică mijloacelor de transport destinate exclusiv transportului de persoane, potrivit cadrului legal în vigoare.

Pe A2, între București și Constanța, restricțiile vor funcționa în mai multe intervale, atât în timpul zilei, cât și seara. În zilele de 9 și 11 aprilie, circulația va fi limitată între orele 16:00 și 22:00, iar în 10, 12 și 13 aprilie, între 6:00 și 22:00.

Pe DN7, între Pitești și Vestem, prin Râmnicu Vâlcea, autoritățile aplică același calendar, însă cu diferențe privind intervalele orare. Astfel, în 9 și 11 aprilie restricțiile vor fi active seara, între 18:00 și 22:00, iar în celelalte zile, pe durata întregii zile.

Ce alte sectoare sunt vizate de măsură

Restricțiile se extind și pe DN39, între Agigea și Mangalia, un traseu frecvent utilizat în sezonul turistic și în perioadele aglomerate. Aici, limitările vor fi aplicate în aceleași zile și intervale ca pe Autostrada A2, pentru a preveni blocajele rutiere.

Autoritățile subliniază că aceste măsuri au rolul de a facilita deplasarea în condiții mai sigure pentru șoferii care călătoresc în perioada sărbătorilor. Creșterea semnificativă a în aceste zile justifică intervenția pentru evitarea congestiilor.

Nerespectarea restricțiilor impuse pentru vehiculele de mare tonaj constituie contravenție și poate atrage sancțiuni financiare. CNAIR avertizează că amenzile se aplică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, relatează Antena3.