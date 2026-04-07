Jucan: Realitatea Plus nu va putea emite nici în online. Explicațiile vicepreședintelui CNA

Traian Avarvarei
07 apr. 2026, 18:47
Anca Alexandrescu, vedeta Realitatea Plus. Sursa foto: Captură video - Realitatea Plus
Cuprins
  1. CNA închide Realitatea Plus. Reacția Ancăi Alexandrescu
  2. Explicațiile lui Valentin Jucan (CNA)

Valentin Jucan, vicepreședinte al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), a declarat că postul TV Realitatea Plus nu va mai putea emite nici online.

CNA închide Realitatea Plus. Reacția Ancăi Alexandrescu

CNA a decis, marți, să retragă licența posturilor Realitatea Plus și Gold FM pentru că nu și-au plătit amenzile pe care le-au primit ca urmare a încălcării legislației audiovizuale.

Anca Alexandrescu, vedeta Realitatea Plus, a reacționat spunând că, oricum, postul va emite în continuare în online.

„Bine ati venit in dictatura! Da, e adevarat ca CNA ul ne a ridicat licenta desi toate amenzile sunt platite (inclusiv cele suspendate de instanta)! V am spus ca asta vor face! Dar nu ne vom opri! Vom contesta in instanta si vom emite in continuare pe online! Si daca e nevoie si din fata Palatului Victoria si de la Cotroceni! Asa ca ne vedem diseara de la ora 21 pe toate platformele online!

P.S. Tuturor celor care injura, ma jignesc si se bucura de aceasta decizie le spun atat: ma voi ruga pentru voi! Nu cedam!”, a scris Anca Alexandrescu, pe Facebook.

Explicațiile lui Valentin Jucan (CNA)

Numai că Valentin Jucan, membru CNA, spune că postul nu va mai putea emite nici online, căci dacă ar face acest lucru, „ar fi vorba despre retransmisia unui post fără licență”. Potrivit acestuia, emisia celor două posturi va înceta „probabil mâine”.

„Concomitent, vom transmite decizia noastră și companiilor de cablu, să se asigure că nu transmit un post fără licență și, de asemenea, vom transmite aceeași decizie și platformelor, respectiv ISP-iștilor (n.r. Internet Service Providers), astfel încât postul să nu mai aibă posibilitatea de a emite în același format în mediul online”, a declarat Valentin Jucan, pentru HotNews.

Acesta a mai spus că, în ședința de marți, CNA a verificat situația plății amenzilor pentru toți operatorii radio-TV, iar în cazul Realitatea Plus „este vorba despre neplata amenzilor începând din anul 2024, amenzi pe care noi le-am avut în evidență, în sensul deciziilor ca atare, fără a primi dovada plății, așa cum prevede legea audiovizualului”.

„De asemenea, am primit de la ANAF, în ultimele săptămâni, și documente suplimentare care ne-au ajutat să luăm această decizie, pentru că s-au limpezit extrem de multe lucruri, cu privire la modalitatea de înregistrare, de plată, de executare și de contestare a deciziilor respective. Odată alcătuită evidența acestor amenzi, aceasta a fost pusă pe ordinea de zi a CNA. Vreau să vă zic că verificarea la nivelul CNA a fost făcută pentru toți radiodifuzorii, nu pentru unul anume”, a mai declarat Valentin Jucan, pentru HotNews.

