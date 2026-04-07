B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Apus al Pământului din spatele Lunii. Imaginea spectaculoasă surprinsă de astronauții misiunii Artemis 2 (FOTO)

B1.ro
07 apr. 2026, 18:29
sursa foto: NASA
Cuprins
  1. Ce au surprins astronauții în timpul survolului Lunii
  2. De ce rămâne relevantă comparația cu Apollo 8
  3. Cum au fost marcați astronauții de această experiență

Astronauții misiunii Artemis 2 au surprins o imagine rară a Pământului, văzut ca un apus din spatele Lunii, în timpul unui survol recent. Fotografia publicată de NASA reia simbolic una dintre cele mai celebre imagini din istoria explorării spațiale.

Ce au surprins astronauții în timpul survolului Lunii

Echipajul format din Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover și Jeremy Hansen a capturat imaginea în timp ce capsula Orion orbita Luna. Momentul a oferit o perspectivă spectaculoasă asupra Terrei, care apare parțial ascunsă de orizontul selenar.

Fotografia evocă direct celebra imagine „Răsăritul Pământului”, realizată în 1968 în timpul misiunii Apollo 8, considerată una dintre cele mai influente fotografii. Astronauții de atunci au surprins planeta ca o sferă luminoasă suspendată în întunericul cosmic, deasupra peisajului lunar.

De ce rămâne relevantă comparația cu Apollo 8

Misiunea Apollo 8 a marcat primul zbor cu echipaj uman în jurul Lunii, realizând zece orbite fără a încerca aselenizarea. În timpul uneia dintre aceste rotații, Bill Anders a surprins imaginea care avea să redefinească percepția asupra planetei noastre.

„Am parcurs tot acest drum pentru a explora Luna, iar cel mai important lucru este că am descoperit Pământul”, declara Bill Anders la întoarcerea sa acasă, subliniind impactul emoțional al acelei experiențe. Fotografia sa a devenit ulterior un simbol global, inclus în volume dedicate imaginilor care au influențat istoria modernă, scrie Digi24.

Moștenirea acestei misiuni continuă să inspire noile generații de astronauți implicați în programe spațiale ambițioase. Imaginea realizată acum de Artemis 2 consolidează această legătură între trecut și prezent, într-un context tehnologic diferit.

Cum au fost marcați astronauții de această experiență

Înainte de momentul fotografiei, echipajul Artemis 2 a ascultat un mesaj înregistrat de Jim Lovell, unul dintre veteranii misiunii Apollo 8. Mesajul a adăugat o dimensiune emoțională unei zile deja încărcate de semnificație pentru echipaj.

„Este o zi istorică. Ştiu că veţi fi foarte ocupaţi, dar nu uitaţi să vă bucuraţi de privelişte”, le-a transmis fostul astronaut, încurajându-i să conștientizeze importanța momentului.

Tags:
