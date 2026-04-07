Noi date din rețeaua pusă la punct de Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus. Aproape 260 de milioane de lei la stat. Informațiile de la ANAF ajung pe masa procurorilor

Adrian A
07 apr. 2026, 18:47
Cuprins
  1. Transferuri suspecte de zeci de milioane de lei
  2. Insolvența, strategie în mecanismul patronului Realitatea Plus
  3. Bani mutați de la firma lui Maricel Păcuraru la alte firme
  4. Datorii uriașe la bugetul de stat

ANAF vine cu noi detalii din dosarul rețelei de firme controlată de Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus. Firmele din sistemul lui Păcuraru au adunat datorii de aproape 260 de milioane de lei la bugetul statului.

Transferuri suspecte de zeci de milioane de lei

Inspectorii antifraudă spun că cele peste 70 de firme, aflate sub controlul lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus, au dezvoltat un sistem elaborat de transferuri financiare între societăți afiliate și persoane fizice, cu scopul de a disimula fluxurile de bani și de a reduce artificial taxele datorate statului.

Concret, există trei societăți afiliate care, împreună cu mai multe persoane fizice, figurează drept principali creditori ai companiei care deține licența Realitatea Plus, cu sume cumulate ce depășesc 30 de milioane de lei. Cu toate acestea, decontările aferente acestor datorii nu au fost realizate.

În paralel, inspectorii au descoperit plăți de peste 10 milioane de lei către firme și persoane fizice, ceea ce sugerează existența unor circuite financiare circulare — o practică frecvent asociată tentativelor de evitare a obligațiilor fiscale.

De asemenea, există indicii clare privind utilizarea unor mecanisme artificiale de facturare și transferuri fără fundament economic real, ceea ce ridică suspiciuni serioase de evaziune fiscală, mai arată comunicatul ANAF.

Insolvența, strategie în mecanismul patronului Realitatea Plus

Un alt element esențial descoperit de inspectori este utilizarea repetată a procedurilor de insolvență și faliment. Mai multe firme din grup ar fi intrat succesiv în astfel de proceduri, beneficiind de suspendarea executărilor silite, pentru ca ulterior activitatea să fie continuată prin alte entități afiliate.

Acest tipar sugerează o posibilă exploatare a cadrului legal pentru întârzierea sau chiar evitarea recuperării creanțelor bugetare.

Bani mutați de la firma lui Maricel Păcuraru la alte firme

Raportările financiare ale firmelor din grupul controlat de Maricel Păcuraru ridică, de asemenea, semne de întrebare. Inspectorii au constatat variații nejustificate ale cifrei de afaceri și ale profitului, fără corelare cu resursele umane declarate.

Printre exemplele relevante:

  • o societate a raportat în 2024 o cifră de afaceri de peste 80 de milioane de lei, în condițiile în care avea un singur angajat;
  • o altă firmă a declarat peste 60 de milioane de lei cifră de afaceri în 2024, după ce în anul precedent raportase doar câteva mii de lei;
  • compania care deține licența TV a înregistrat o activitate economică minimă, cu venituri de aproximativ 100.000 de lei și pierderi aproape egale;
  • o firmă declarată ca activând în domeniul pazei ar desfășura, în realitate, activități de promovare în zona media.

Concret, inspectorii ANAF suspectează că banii care intrau în televiziunea lui Păcuraru erau mutați repede în alte firme, și astfel s-a ajuns că acele firme să aibă cifre de afaceri de zeci de milioane, iar televiziunea să rămână pe „zero”

Datorii uriașe la bugetul de stat

ANAF a descoperit că dincolo de suspiciunile de evaziune fiscală, grupul de firme coordonat de patronul Realitatea Plus a reușit să strângă datorii la stat de 259 de milioane de lei.

De asemenea, ANAF anunță că toate docuemtnele și informațiile ajung la procurori.

„Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.), anunță intensificarea măsurilor legale pentru controlul și recuperarea obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului în cazul unui grup de societăți controlate de proprietarul și administratorul unui post de televiziune.

Constatările sunt diseminate către autoritățile publice din România, în scopul îndeplinirii obligațiilor specifice prevăzute de lege.”, arată comunicatul transmis de ANAF.

Întreg comunicatul îl puteți consulta AICI: ANAF intensifică ofensiva antifraudă: rețea de peste 70 de firme, vizată pentru prejudicii de sute de milioane de lei

